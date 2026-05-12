LeBron James mantém mistério sobre futuro na NBA

Após a eliminação do Los Angeles Lakers dos playoffs, LeBron James afirmou na noite desta segunda-feira (11) que ainda não decidiu se estenderá sua lendária carreira na NBA ou se irá se aposentar.

"Não sei o que o futuro me reserva", afirmou o astro de 41 anos, depois que sua equipe foi varrida pelo Oklahoma City Thunder na semifinal da Conferência Oeste.

"Obviamente, a derrota ainda está muito recente... Vou para casa, conversar com a minha família e, quando chegar a hora, vocês saberão a minha decisão", acrescentou.

"Vou tirar um tempo, refletir e ver o que é melhor para o meu futuro", concluiu o maior pontuador de todos os tempos da NBA.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

LeBron está em fim de contrato com os Lakers e a decisão sobre seu próximo passo não está totalmente em suas mãos, uma situação incomum na carreira do quatro vezes campeão da NBA.

A franquia de Los Angeles não parece disposta a manter o salário atual de US$ 52 milhões (R$ 254 milhões na cotação atual) anuais.

Com novos proprietários desde o ano passado, os Lakers planejam construir um elenco em torno do esloveno Luka Doncic, cestinha da NBA nesta temporada, cuja ausência por lesão frustrou as expectativas da equipe nos playoffs.

LeBron também tem entre suas opções assinar com outra franquia para uma "última dança", com o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors liderando a fila, ou encerrar sua extraordinária carreira.

*com conteúdo da AFP