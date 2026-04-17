LeBron alerta que Durant não é a única ameaça dos Rockets

O astro LeBron James alertou nesta quinta-feira (16) que Kevin Durant não é a única ameaça no Houston Rockets com a qual o desfalcado Los Angeles Lakers deve se preocupar em seu confronto de primeira rodada dos playoffs da NBA.

The NBA's all-time leader in playoff points, games played and wins 👑 LeBron James will play in his 19th NBA Playoffs presented by @Google starting this weekend, tying Karl Malone and John Stockton for the most in league history. HOU/LAL Game 1: Saturday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/WRp9RavFhT — NBA (@NBA) April 16, 2026

Duelo de gigantes

A série, que começa no sábado em Los Angeles, está sendo apresentada como a retomada de uma rivalidade que remonta a 2008, que inclui três confrontos anteriores nas Finais da liga norte-americana de basquete.

Nas Finais de 2012, o Miami Heat de James derrotou o Oklahoma City Thunder de Durant. Cinco anos depois, o Golden State Warriors de Durant venceu o Cleveland Cavaliers de James na série decisiva pelo título, repetindo o feito na temporada seguinte.

James há muito expressa sua admiração por Durant, seu companheiro de equipe em duas seleções olímpicas dos Estados Unidos que conquistaram a medalha de ouro.

No entanto, o veterano de 41 anos afirmou que o Lakers não pode se dar ao luxo de ignorar os companheiros de equipe de Durant. "Sabemos que ele é a cabeça da serpente", disse James. "Mas este é o Houston Rockets, e eles têm jogadores muito bons em seu elenco".

"Todos que entram em quadra representam uma ameaça, e temos que estar preparados para isso", acrescentou o astro do Lakers, que destacou Alperen Sengun, Amen Thompson e Jabari Smith.

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"Mais responsabilidade"

A agressividade dos Rockets pode ser particularmente difícil de ser neutralizada pelos Lakers, que estarão desfalcados de duas peças ofensivas fundamentais — Luka Doncic e Austin Reaves — devido a lesões.

Doncic buscou tratamento na Europa na tentativa de acelerar seu retorno após uma distensão no músculo posterior da coxa, e Reaves também ficou de fora da reta final da temporada regular devido a uma lesão no músculo oblíquo. A data de retorno de ambos permanece incerta.

O técnico dos Lakers, JJ Redick, reconheceu que isso coloca uma responsabilidade ainda maior sobre os ombros de James, embora tenha ressaltado que o astro está preparado para encarar o desafio.

"Vamos precisar que ele crie jogadas. Vamos precisar que ele pontue", disse Redick. "Vamos precisar que ele defenda e pegue rebotes".

Durant, que chegou a Houston vindo de Phoenix em julho passado como parte de uma monumental troca envolvendo sete equipes, também minimizou a ideia de qualquer duelo individual com James.

"É sempre ótimo jogar contra grandes jogadores", afirmou Durant. "É claro que, de fora, para os torcedores casuais que não vivenciam isso conosco todos os dias, sim, o confronto é definitivamente divertido", observou.

"Dois grandes jogadores que estão na liga há muito tempo. Mas todos os envolvidos nesta série sabem que é muito mais profundo do que isso".

*Conteúdo produzido pela AFP