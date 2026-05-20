Brunson comanda reação, e Knicks vencem Cavaliers na prorrogação pela NBA

Os New York Knicks venceram os Cleveland Cavaliers por 115 a 104, nesta terça-feira, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA), pelo jogo um da final da Conferência Leste da NBA.
Após vitória dos mandantes na primeira partida, as equipes voltarão a se enfrentar no Madison Square Garden nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), para o segundo duelo da melhor de sete que definirá o finalista do lado Leste da liga.
Brunson decisivo
Com 38 pontos, Jalen Brunson foi o maior pontuador da partida e comandou a improvável reação dos Knicks no final da partida. Do lado de Cleveland, Donovan Mitchell foi o maior pontuador, com 29.
Após perderem a primeira parcial por 23 a 16, os Cavaliers passaram a dominar a partida e foram superiores nos dois quartos seguintes, chegando no quarto período com 14 pontos na frente (83 a 69).
Os Cavaliers chegaram a ter 22 pontos de vantagem faltando cerca de oito minutos para o fim, mas, liderados por Brunson, os Knicks conseguiram reagir e buscar o empate para levar o jogo para a prorrogação (101 a 101). No tempo extra, o time da casa foi dominante e conquistou a vitória por 115 a 104.
Próximo jogo
New York Knicks x Cleveland Cavaliers
🏆 Competição: NBA - Final da Conferência Leste (jogo 2)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Madison Square Garden, Nova Iorque (EUA)