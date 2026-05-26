Knicks atropelam Cavaliers, conquistam a conferência Leste e vão à final da NBA

Na noite desta segunda-feira, os New York Knicks garantiram a classificação às finais da NBA ao vencerem os Cleveland Cavaliers por 130 a 63, na Rocket Arena, em Cleveland (EUA).

ELES ESTÃO DE VOLTA APÓS 27 ANOS! 👏 OS KNICKS VÃO PARA AS FINAIS DA NBA! 🔥 #AgoraNaNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/pg2AMyMFgY — NBA Brasil (@NBABrasil) May 26, 2026

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Varrida e título do Leste

Após a vitória no jogo quatro, os Knicks 'varreram' os Cavs e conquistaram o título da conferência Leste ao fechar a série em 4 a 0. Com isso, a equipe de Nova Iorque volta à final da NBA pela primeira vez desde 1999, quando foram derrotados pelos San Antonio Spurs, por 4 a 1.

Baile nova iorquino

Apesar da derrota do seu time por um largo placar, Donovan Mitchell foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Já do lado dos Knicks Karl-Anthony Towns foi o maior pontuador e teve um duplo-duplo, com 19 pontos e 14 rebotes. A grande estrela de Nova Iorque, Jalen Brunson, teve um jogo discreto e anotou apenas 15 pontos.

A dominância da equipe visitante se deu desde o início da partida, quando venceu a primeira parcial por 38 a 26. No segundo quarto, seguiram superiores e levaram a vantagem para 19 (68 a 49). Após a volta do intervalo, o cenário seguiu o mesmo e os Kicks venceram também as duas parciais finais, fechando a série com um expressivo resultado de 130 a 93.

Brunson MVP

Após a partida, durante a cerimônia da entrega do troféu de campeão do Leste, Jalen Brunson foi eleito o melhor jogador das finais da conferência e levou o troféu Larry Bird por decisão unânime.