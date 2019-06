Kevin Durant deixa jogo mancando e preocupa para jogo 6

Depois de mais de um mês sem jogar, Kevin Durant foi titular do Golden State Warriors no jogo 5 das Finais da NBA nesta segunda-feira. No entanto, o ala durou apenas 12 minutos em quadra. No início do segundo quarto, Durant sentiu a perna direita e deixou a quadra mancando.

No decorrer do terceiro quarto, o Golden State Warriors confirmou que Durant deixou o jogo por lesão na parte baixa da perna direita, a mesma que o tirou de ação nas duas últimas séries dos playoffs. O jogador, que deixou o vestiário de muletas, vai passar por uma ressonância nesta terça-feira para avaliar sua disponibilidade para o restante da série.

Sem Durant desde o segundo quarto, Golden State conseguiu vencer Toronto por 106 a 105 e levar a decisão para Oakland. O jogo 6 da série será nesta quinta-feira, às 22 horas (de Brasília). Em caso de vitória dos Warriors, o jogo 7 será em Toronto no próximo domingo, às 21 horas.