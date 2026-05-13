Jason Collins, primeiro jogador abertamente gay da NBA, morre aos 47 anos

O ex-jogador da NBA Jason Collins, o primeiro atleta abertamente gay a competir em uma das principais ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos, faleceu após uma batalha contra um câncer cerebral, anunciou sua família nesta terça-feira.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of NBA Cares Ambassador and former NBA player Jason Collins: “Jason Collins’ impact and influence extended far beyond basketball as he helped make the NBA, WNBA and larger sports community… pic.twitter.com/7mygdEsDCs — NBA (@NBA) May 12, 2026

Causa

Collins, de 47 anos, havia revelado em setembro passado que estava em tratamento para um tumor cerebral e, em dezembro, contou à ESPN que fora diagnosticado com um glioblastoma "multiforme" de crescimento rápido.

Com o apoio de seu marido, Brunson Green, assim como de outros familiares e amigos, ele iniciou um ciclo de tratamento que envolveu medicamentos, radioterapia e quimioterapia, além de ter sido submetido a um procedimento inovador em Singapura.

Depois disso, ele conseguiu retornar para casa e comparecer ao NBA All-Star Weekend, em Los Angeles, no mês de fevereiro.

Carreira

Collins se aposentou em 2014, após uma carreira de 13 anos na NBA que incluiu passagens pelos Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks e Boston Celtics.

Em 2013, ele anunciou publicamente que era gay em um artigo da Sports Illustrated e, no ano seguinte, disputou 22 jogos pelo Brooklyn Nets, então treinado por seu ex-companheiro de equipe Jason Kidd.

"Quando assumi publicamente a minha homossexualidade, recebi ligações consecutivas de Oprah Winfrey e do presidente Barack Obama", recordou Collins em entrevista à ESPN.

"Obama me disse: "O que você fez hoje terá um impacto positivo na vida de alguém que talvez você nunca venha a conhecer"", completou Jason.

O comissário da NBA, Adam Silver, afirmou que Collins ajudou a construir um esporte mais inclusivo e acolhedor para as futuras gerações. "Jason mudou vidas de maneiras inesperadas e foi uma inspiração para todos que o conheceram", observou a família de Collins em um comunicado divulgado pela NBA, que também estendeu suas condolências a Brunson Green, familiares, amigos e ex-companheiros de equipe próximos.

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