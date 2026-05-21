Jalen Williams é dúvida para o terceiro jogo da final do Oeste após lesão na coxa

O ala do Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, será reavaliado diariamente antes do jogo 3 da final da Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs, devido a uma lesão na coxa esquerda. A informação foi divulgada pelo jornal The Athletic.

Williams atuou por apenas sete minutos na vitória do Jogo 2 e agora passará por tratamento, sendo monitorado dia a dia para avaliar sua condição para a próxima partida, marcada para sexta-feira.

O ex-jogador da Universidade de Santa Clara já havia ficado afastado por quase um mês por conta do mesmo problema na coxa esquerda. Em seu retorno, no Jogo 1 da série, o ala teve grande desempenho: ficou 37 minutos em quadra e anotou 26 pontos.

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Em sua quarta temporada com o Thunder, Williams vive fase de destaque. O jogador, que já foi All-Star, registra média de 17,1 pontos por jogo nesta edição.

A final da Conferência Oeste está empatada em 1 a 1. O terceiro jogo será disputado nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas.

Já pela Conferência Leste, Cleveland Cavaliers e New York Knicks disputam uma vaga na final da NBA. Os Knicks lideram a série por 1 a 0, e o próximo confronto acontece nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden, em Nova York.