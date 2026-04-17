J.B. Bickerstaff, do Detroit Pistons, é eleito treinador do ano da NBA

J.B. Bickerstaff, do Detroit Pistons, foi eleito o técnico do ano nesta sexta-feira pela Associação de Treinadores da NBA (NBCA).

Tendo chegado a Michigan em meados de 2025, Bickerstaff conduziu os Pistons de volta aos playoffs no ano passado e dominou a Conferência Leste durante esta temporada regular (60 vitórias e 22 derrotas, um feito que não era alcançado desde 2007.

O americano de 47 anos sucede Kenny Atkinson, técnico principal do Cleveland Cavaliers, como o melhor treinador da liga na temporada.

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Após anos de dificuldades, os Pistons iniciam sua campanha nos playoffs neste domingo e enfrentarão o Charlotte Hornets ou o Orlando Magic, que duelam nesta sexta-feira no torneio de play-in.

Os prêmios individuais da NBA, em particular o de técnico do ano, serão entregues durante os playoffs.

A votação, realizada por um painel de membros da imprensa, se encerra nesta sexta-feira.

*Por AFP