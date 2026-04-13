Nuggets embalam rumo aos playoffs da NBA, e Raptors garantem vaga; veja chaveamento

O Denver Nuggets, impulsionado por 23 pontos de Nikola Jokic no primeiro tempo, derrotou o San Antonio Spurs por 128 a 118 no domingo, conquistando sua 12ª vitória consecutiva e garantindo a terceira colocação da Conferência Oeste no último dia da temporada regular da NBA.
Em um dia em que os técnicos pouparam dezenas de jogadores pensando nos playoffs que se aproximam, o tricampeão de MVP da NBA Jokic precisou entrar em quadra por pelo menos 15 minutos para se manter elegível aos prêmios de fim de temporada, incluindo o de Jogador Mais Valioso.
O pivô sérvio atuou por pouco mais de 18 minutos, tempo suficiente para conduzir os Nuggets a uma vantagem de 70 a 56 no intervalo, que a equipe não perdeu mais diante de um Spurs que não contou com seu próprio candidato a MVP, Victor Wembanyama, fora por causa de uma lesão na costela.
Os Nuggets fecharam como terceiros colocados no Oeste, atrás do Oklahoma City Thunder e do San Antonio, e enfrentarão o Minnesota Timberwolves, sexto colocado, na primeira rodada.
O Los Angeles Lakers ficou com a quarta posição apesar da vitória por 131 a 107 e terá pela frente o Houston Rockets.
A série colocará frente a frente o astro dos Lakers, LeBron James, e o antigo rival Kevin Durant, mas James pode não contar com o apoio do cestinha da NBA, Luka Doncic, que tenta se recuperar de uma distensão muscular na coxa.
"Vamos nos preparar, vamos lutar e vamos tentar vencer a série", disse o técnico dos Lakers, JJ Redick.
O Toronto Raptors atropelou o Brooklyn Nets por 136 a 101 e garantiu a quinta colocação na Conferência Leste, beneficiado pelas derrotas do Orlando Magic e do Atlanta Hawks.
RJ Barrett anotou 26 pontos, Brandon Ingram marcou 25, e Scottie Barnes registrou um triplo-duplo com 18 pontos, 12 rebotes e 12 assistências, ajudando o Raptors — campeão em 2019 — a voltar aos playoffs pela primeira vez desde 2022.
"Essa era a nossa aspiração para o ano", disse Barnes. “É um grande alívio", completou.
O Toronto, que começou o dia em sexto no Leste com chances tanto de subir quanto de cair para o torneio play-in, enfrentará o Cleveland Cavaliers, quarto colocado, na primeira rodada.
O Miami Heat se preparou para o play-in com uma vitória por 143 a 117 sobre o Hawks.
Jaime Jaquez Jr. marcou 26 pontos saindo do banco, e Bam Adebayo fez 25 pontos e pegou 10 rebotes pelo Heat, que terminou em décimo no Leste e enfrentará o Charlotte Hornets, nono colocado após vencer o New York Knicks — terceiro do Leste — por 110 a 96.
O Hawks caiu da quinta para a sexta posição, mas ainda evitou o play-in, que reúne as equipes do sétimo ao décimo lugar na disputa pelas duas últimas vagas nos playoffs de cada conferência.
60 vitórias para Detroit
O Boston Celtics, segundo colocado do Leste, poupou oito titulares, incluindo Jayson Tatum e Jaylen Brown.
Mesmo assim, Baylor Scheirman marcou o recorde pessoal de 30 pontos e liderou o Celtics à vitória por 113 a 108 sobre o Orlando, resultado que deixou o Magic em oitavo no Leste e garantiu um jogo de play-in fora de casa contra o Philadelphia 76ers, que venceu o Milwaukee Bucks por 126 a 106.
O Portland Trail Blazers assegurou a oitava colocação no Oeste com a vitória por 122 a 110 sobre o Sacramento Kings e enfrentará o Phoenix, sétimo colocado, no play-in.
O Detroit, líder do Leste, encerrou a temporada regular com uma vitória por 133 a 121 sobre o Indiana Pacers. A terceira vitória seguida levou o time a 60 triunfos na temporada regular pela primeira vez desde a campanha 2005/06.
O atual campeão Oklahoma City Thunder, já garantido como primeiro colocado do Oeste e dono da melhor campanha da liga, perdeu por 135 a 103 para o Phoenix no encerramento da temporada, em uma partida em que ambas as equipes utilizaram apenas seus reservas.
*Com conteúdo da AFP
