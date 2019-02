Cousins reconhece dias ruins e dificuldade para recuperar forma ideal

Após passar 11 meses longe das quadras, em função de um rompimento do tendão de aquiles, DeMarcus Cousin ainda não conseguiu se encontrar na NBA. O pivô, que no último sábado completou 13 jogos pelo Golden State Warriors, segue na luta para recuperar sua forma ideal, tanto em termos físicos quanto técnicos, e não hesita ao admitir que está devendo desde que voltou a jogar.

“É uma situação difícil. Eu estou tentando a voltar a ser eu mesmo em quadra e, ao mesmo tempo, sei que os oponentes estão me fazendo de alvo. Os caras estão me atacando nos pick-and-rolls e tenho que estar pronto para isso. Ninguém vai sentir pena de mim, então preciso preparar-me para batalhas. É um processo que, no fim das contas, ainda estou atravessando”, disse, após a derrota do time californiano para o Houston Rockets.

Para superar este obstáculo na carreira, o astro de 28 anos de idade conta com a ajuda de Rick Celebrini, responsável pelo setor médico e de performance esportiva dos Warriors. São dele as maiores contribuições para que o camisa zero volte a atuar em seu melhor nível.

“Rick sempre me disse que existirão dias bons e ruins. Estou passando pelos ruins, obviamente, agora. Mas sinto que estou melhorando e ficando mais confortável a cada dia. Toda tormenta acabará e o sol voltará a brilhar”, completou Cousins, que apesar das adversidades soma médias de mais de 14 pontos, 7 rebotes e 3 assistências por jogo, na atual temporada.

Se, sem o pivô, o Golden State Warriors já era favorito incontestável ao título da NBA, com ele, o anel vira obrigação. Kevin Durant, Stephen Curry e companhia formam um dos melhores times de basquete que o mundo já viu e buscam o terceiro título consecutivo da franquia, que venceu três de seus seis canecos nos últimos quatro anos. Atualmente, os comandados de Steve Kerr têm confirmado o favoritismo, liderando a Conferência Oeste com 47 vitórias e 17 derrotas até o momento.