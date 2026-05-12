Com show de Mitchell, Cavaliers vencem Pistons e empatam semifinal do Leste na NBA

Na noite desta segunda-feira, os Cleveland Cavaliers bateram os Detroit Pistons por 112 a 103, no jogo quatro da semifinal da Conferência Leste nos playoffs da NBA. A partida foi disputada na Rocket Arena, em Cleveland (EUA).
TUDO IGUAL! 😤
Com uma atuação HISTÓRICA de Donovan Mitchell, os Cavs vencem a 2ª em casa e empatam o placar da série! 🏀🔥#AgoraNaNBA #ResultadoNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/yLH8rFER1R
— NBA Brasil (@NBABrasil) May 12, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da série
Com a vitória em casa, os Cavs empataram a melhor de sete contra os Pistons em 2 a 2. O jogo 5 acontecerá nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Little Caesars Arena, em Detroit (EUA).
Como foi o jogo?
O time de Cleveland contou com a grande atuação de Donovan Mitchell, que marcou 43 pontos e foi o cestinha da partida. Também vale destacar a contribuição de James Harden, que teve um duplo-duplo de 25 pontos e 11 assistências. Já do lado de Detroit, Caris LaVert foi o maior pontuador, com 24, enquando a estrela Cade Cunningham não passou dos 19.
Em um começo equilibrado, os visitantes terminaram o primeiro quarto com três pontos de vantagem (24 a 21). Os Pistons também venceram a segunda parcial e foram para o intervalo ganhando por quatro (56 a 52).
Já no terceiro período, os Cavaliers voltaram em um ritmo muito alto, viraram o jogo e abriram 13 de vantagem (90 a 77). Detroit voltou a vencer a última parcial, mas não foi o suficiente para virar e evitar a derrota por 112 a 103.
Próximo jogo
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
Competição: NBA - Semifinais da Conferência Leste (jogo 5)
Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Little Caesars Arena, Detroit (EUA)