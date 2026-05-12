Com show de Mitchell, Cavaliers vencem Pistons e empatam semifinal do Leste na NBA

Na noite desta segunda-feira, os Cleveland Cavaliers bateram os Detroit Pistons por 112 a 103, no jogo quatro da semifinal da Conferência Leste nos playoffs da NBA. A partida foi disputada na Rocket Arena, em Cleveland (EUA).

TUDO IGUAL! 😤 Com uma atuação HISTÓRICA de Donovan Mitchell, os Cavs vencem a 2ª em casa e empatam o placar da série! 🏀🔥#AgoraNaNBA #ResultadoNBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/yLH8rFER1R — NBA Brasil (@NBABrasil) May 12, 2026

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Situação da série

Com a vitória em casa, os Cavs empataram a melhor de sete contra os Pistons em 2 a 2. O jogo 5 acontecerá nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Little Caesars Arena, em Detroit (EUA).

Como foi o jogo?

O time de Cleveland contou com a grande atuação de Donovan Mitchell, que marcou 43 pontos e foi o cestinha da partida. Também vale destacar a contribuição de James Harden, que teve um duplo-duplo de 25 pontos e 11 assistências. Já do lado de Detroit, Caris LaVert foi o maior pontuador, com 24, enquando a estrela Cade Cunningham não passou dos 19.

Em um começo equilibrado, os visitantes terminaram o primeiro quarto com três pontos de vantagem (24 a 21). Os Pistons também venceram a segunda parcial e foram para o intervalo ganhando por quatro (56 a 52).

Já no terceiro período, os Cavaliers voltaram em um ritmo muito alto, viraram o jogo e abriram 13 de vantagem (90 a 77). Detroit voltou a vencer a última parcial, mas não foi o suficiente para virar e evitar a derrota por 112 a 103.

Próximo jogo

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Competição: NBA - Semifinais da Conferência Leste (jogo 5)

Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Little Caesars Arena, Detroit (EUA)