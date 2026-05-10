Cavaliers vencem Pistons e diminuem desvantagem pelos playoffs da NBA

O Cleveland Cavaliers, impulsionado por 35 pontos de Donovan Mitchell e uma atuação brilhante de James Harden, conquistou uma vitória crucial por 116 a 109 no terceiro jogo da semifinal da Conferência Leste da NBA contra o Detroit Pistons, neste sábado.

Os Cavs, que perderam os dois primeiros jogos em Detroit, permaneceram invictos em casa nestes playoffs, incluindo uma série de sete jogos na primeira rodada contra o Toronto Raptors, na qual o time da casa venceu todas as partidas.

Mais importante ainda, eles evitaram ficar em desvantagem de 3 a 0 – uma desvantagem que nenhuma equipe da NBA conseguiu reverter para vencer uma série de playoffs.

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Mitchell lidera, Harden decide no fim

Mitchell ainda contribuiu com 10 rebotes e quatro assistências. Harden, que foi criticado após atuações abaixo do esperado nos jogos um e dois, marcou nove de seus 19 pontos em um quarto período equilibrado.

Sua sequência de sete pontos consecutivos no final do quarto período incluiu uma cesta de três pontos decisiva que ampliou a vantagem do Cleveland para quatro pontos a 25,9 segundos do fim.

"O que quer que esta equipe precise que eu faça, eu farei", disse o barbudo de 36 anos. "No quarto período, meu número foi chamado e eu entrei em ação", acrescentou.

Os Cavs resistiram a um triplo-duplo de 27 pontos de Cade Cunningham, do Detroit, que ainda contribuiu com 10 rebotes e 10 assistências.

Chegando a estar perdendo por sete pontos no primeiro quarto, os Cavaliers assumiram o controle no segundo período com uma atuação impecável de Mitchell, que eletrizou a torcida na Rocket Arena ao driblar Duncan Robinson e acertar uma cesta de três pontos com um passo para trás. E depois dar o passe para Jarrett Allen enterrar.

Jogo equilibrado até os minutos finais

Cleveland liderava por 64 a 48 no intervalo e ampliou a vantagem para 17 pontos no início do terceiro quarto, antes de os Pistons reagirem, abrindo uma sequência de 12 a 0 para assumir a liderança. Os Cavs responderam com uma sequência de 9 a 0.

A partida, marcada por alternâncias na liderança, viu os Cavs chegarem ao último quarto com uma vantagem de 83 a 81. Os Pistons, líderes da Conferência, chegaram a ficar brevemente à frente a menos de quatro minutos do fim, antes de Cleveland reagir novamente.

"Eles reagiram quando estávamos vencendo por 17 pontos. Já vimos isso antes", disse Harden. "Mantivemos a calma e vencemos o jogo", acrescentou.

*Por AFP