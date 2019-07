Brasileiro Raulzinho assina com Philadelphia 76ers por um ano

Raulzinho ficou apenas dois dias livre no mercado da NBA. Dispensado do Utah Jazz na última segunda-feira, o armador brasileiro reforçou o Philadelphia 76ers na próxima temporada do melhor basquete do mundo.

Raul Neto assinou contrato de um ano pelo valor mínimo de um jogador com mais de três anos de experiência na liga. Os 76ers, que devem utilizá-lo como reserva, ainda não anunciaram a contratação. O jogador, porém, confirmou o acerto com o time da Conferência Leste.

“Estou animado com essa oportunidade nos Sixers. Philadelphia foi o primeiro a mostrar interesse em mim, me identifico bastante com o sistema de jogo do time, que tem qualidade e é muito competitivo”, disse Raulzinho, de 27 anos. “Quero levar um pouco da minha experiência também, os 76ers estão vindo de uma grande temporada e é uma equipe que vai brigar pelo título”.

Philadelphia é o terceiro time de Raulzinho na NBA. O armador foi draftado pelo Atlanta Hawks em 2013, porém foi imediatamente negociado com o Utah Jazz. Ele atuou no time principal do Jazz entre 2015 e 2019.

Em 37 jogos disputados última temporada, sendo apenas um como titular, o brasileiro teve média de 5.3 pontos, 1.7 rebotes e 2.5 assistências por jogo. Foi sua melhor temporada desde a primeira da carreira, em 2015-16, quando disputou 81 jogos por Utah, 53 como titular.

Em Filadélfia, Raulzinho deve ser o reserva imediato de Ben Simmons. O armador dos 76ers foi um dos melhores jogadores do time na temporada e o que mais atuou: 79 jogos, todos como titular, e 2700 minutos. Seu contrato expirou ao final da última temporada, mas ele deve renovar com o time pelo valor máximo.

Na última temporada, Philadelphia chegou às semifinais da Conferência Leste, perdendo para o Toronto Raptors, que seria o campeão da NBA. Os 76ers tiveram a terceira melhor campanha da temporada regular, com 51 vitórias e 31 derrotas em 82 jogos, aproveitamento de 62,2%.