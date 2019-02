FIFA sorteia grupos do Mundial Sub-20 da Polônia

A FIFA sorteou neste domingo os grupos do próximo Mundial Sub-20, que acontecerá entre os dias 23 de maio a 15 de junho, na Polônia. Representando os cinco continentes, 24 seleções foram divididas em seis chaves com quatro equipes. O Brasil não se classificou para o torneio, após terminar apenas na 5ª colocação no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.

🔜🇵🇱🏆

We have our #U20WC Poland 2019 groups 🙌 What do you think is the toughest group? 🤔 pic.twitter.com/D1K4A2kbPh — FIFA.com (@FIFAcom) February 24, 2019

A equipe da casa encabeça o grupo A com Colômbia, Taiti e Senegal. O Equador, campeão do Sul-Americano disputado no Chile, está no grupo B, com México, Itália e Japão. Atual campeão mundial Sub-20, a Inglaterra também não se classificou para o torneio.

Confira os grupos do Mundial Sub-20

Grupo A

Polônia

Colômbia

Taiti

Senegal

Grupo B

México

Itália

Japão

Equador

Grupo C

Honduras

Nova Zelândia

Uruguai

Noruega

Grupo D

Catar

Nigéria

Ucrânia

Estados Unidos

Grupo E

Panamá

Mali

França

Arábia Saudita

Grupo F

Portugal

Coreia do Sul

Argentina

África do Sul