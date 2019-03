Fifa projeta Mundial de Clubes com 24 times a partir de meados de 2021

A Fifa tentará aprovar nesta semana uma mudança em um dos seus principais torneios. A entidade máxima do futebol quer transformar o Mundial de Clubes em um competição de “tiro longo”, como evidenciou documentos divulgados pela Associated Press nesta quarta-feira.

Segundo o relatório, a Fifa quer que o torneio piloto aconteça entre 17 de junho e 4 julho de 2021, com 24 clubes, e não mais apenas sete (um campeão por continente e o atual vencedor do campeonato do país sede).

Das 24 vagas, a Uefa (Europa) ficaria com oito, a Conmebol (América do Sul) com seis, a AFC (Ásia), CAF (África) e Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) com três cada, além de uma restante para a OFC (Oceania). Em relação à fórmula de disputa, os times seriam divididos em oito grupos e apenas o cabeça de chave avançaria ao mata-mata.

O novo formato da competição está sob estudo da Fifa, em conjunto com representantes das confederações, desde novembro. A entidade, aliás, diminuiu o números de vagas para clubes europeus a fim de agradar a Uefa, que vê o torneio como um concorrente para a Liga dos Campeões.

“A principal objeção da Uefa estava relacionada com suas preocupações no calendário. A posição da Uefa era de que qualquer discussão sobre um novo formato e calendário para o Mundial de Clubes só poderia acontecer depois que um novo calendário internacional fosse acordado para depois de 2024”, disse o relatório.