Árbitro brasileiro é confirmado para estreia do Real Madrid no Mundial

Nesta terça-feira, a Fifa confirmou Wilton Pereira de Sampaio como árbitro da partida entre Kashima Antlers (JAP) e Real Madrid (ESP), marcada para esta quarta e válida pelas semifinais do Mundial de Clubes. Fecham o trio de arbitragem os auxiliares Bruno Boschilia e Rodrigo Figueiredo, também do Brasil.

Nascido em Teresina de Goiás (GO), Wilton soma 36 anos de idade e é árbitro Fifa desde 2013. Sua escalação ajudará a comunicação dentro de campo, visto que ambas as equipes possuem brasileiros em seus elencos.

Introducing your match officials for tomorrow’s #ClubWC semi-final!🇦🇪🏆@atlrs_english vs @realmadriden kicks off on 19 Dec (2030 local) at Zayed Sports City Stadium.

Referee: Wilton SAMPAIO🇧🇷

Asst Ref 1: Rodrigo FIGUEIREDO🇧🇷

Asst Ref 2: Bruno BOSCHILIA🇧🇷

VAR: Mauro VIGLIANO🇦🇷 pic.twitter.com/uF2HMRUMKu

— FIFA Media (@fifamedia) 18 de dezembro de 2018