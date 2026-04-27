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Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes, e Palmeiras lidera na Conmebol

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Foto: Sipa USA / Alamy Stock Photo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 16:18

Nesta semana, a Fifa anunciou o lançamento de uma plataforma que permite acompanhar o ranking para a Copa do Mundo de Clubes em tempo real. A classificação definirá as vagas complementares para a competição, que terá sua segunda edição no ano de 2029. Flamengo e PSG, campeões dos seus continentes, já estão confirmados no torneio.

Entre os times da Conmebol, o Palmeiras é o líder do ranking, com 53 pontos somados. O Flamengo vem logo atrás, com 51 pontos, seguido pela LDU, do Equador, que possui 44 pontos. A classificação considera o desempenho na Libertadores de 2025 a 2028 - com pontuações para a fase que o time alcançou e o desempenho geral nas partidas.

O São Paulo é o terceiro brasileiro de melhor colocação, estando na sexta posição, quatro acima do Botafogo, que fecha o top 10 do ranking. Os demais brasileiros na lista são Internacional (15°), Fortaleza (18°), Bahia (24°), Corinthians (26º), Cruzeiro (38º), Mirassol (41º) e Fluminense (43º).

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Se a divisão de vagas da edição de 2025 for mantida, a América do Sul terá seis representantes no torneio de 2029. Uma vaga também é reservada para o país-sede, que tem o Brasil como candidato. Espanha e Marrocos, sedes da Copa do Mundo de 2030, além do Catar, também são países cotados para a realização do torneio.

Arsenal é líder na Europa

Já entre os clubes europeus, quem lidera o ranking da Copa do Mundo de Clubes é o Arsenal, com 103 pontos. O PSG segue o clube inglês de perto, com 97 pontos, e já está garantido na próxima edição do torneio após conquistar a Liga dos Campeões na última temporada.

Os outros três clubes que completam o top 5 são Bayern de Munique (92 pontos), Barcelona (92) e Liverpool (78). O Real Madrid, clube com mais conquistas da história da Champions, aparece em sétimo lugar.

Veja o top 10 do ranking da Conmebol:

    1. Palmeiras (Brasil) - 53 pontos
    2. Flamengo (Brasil - já classificado) - 51
    3. LDU (Equador) - 44
    4. Racing (Argentina) - 35
    5. Estudiantes (Argentina) - 35
    6. São Paulo (Brasil) - 25
    7. Vélez Sarsfield (Argentina) - 24
    8. Peñarol (Uruguai) - 24
    9. River Plate (Argentina) - 23
    10. Botafogo (Brasil) - 21

Confira, agora, o top 10 do ranking da Europa:

  1. Arsenal (Inglaterra) - 103 pontos
  2. PSG (França - já classificado) - 97
  3. Bayern de Munique (Alemanha) - 92
  4. Barcelona (Espanha) - 92
  5. Liverpool (Inglaterra) - 78
  6. Inter de Milão (Itália) - 76
  7. Real Madrid (Espanha) - 75
  8. Atlético de Madrid (Espanha) - 74
  9. Borussia Dortmund (Alemanha) - 58
  10. Bayer Leverkusen (Alemanha) - 57

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