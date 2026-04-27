Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes, e Palmeiras lidera na Conmebol

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Se a divisão de vagas da edição de 2025 for mantida, a América do Sul terá seis representantes no torneio de 2029. Uma vaga também é reservada para o país-sede, que tem o Brasil como candidato. Espanha e Marrocos, sedes da Copa do Mundo de 2030, além do Catar, também são países cotados para a realização do torneio.

Arsenal é líder na Europa

Já entre os clubes europeus, quem lidera o ranking da Copa do Mundo de Clubes é o Arsenal, com 103 pontos. O PSG segue o clube inglês de perto, com 97 pontos, e já está garantido na próxima edição do torneio após conquistar a Liga dos Campeões na última temporada.

Os outros três clubes que completam o top 5 são Bayern de Munique (92 pontos), Barcelona (92) e Liverpool (78). O Real Madrid, clube com mais conquistas da história da Champions, aparece em sétimo lugar.