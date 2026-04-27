Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes, e Palmeiras lidera na Conmebol

Entre os times da Conmebol, o Palmeiras é o líder do ranking, com 53 pontos somados. O Flamengo vem logo atrás, com 51 pontos, seguido pela LDU, do Equador, que possui 44 pontos. A classificação considera o desempenho na Libertadores de 2025 a 2028 - com pontuações para a fase que o time alcançou e o desempenho geral nas partidas.
O São Paulo é o terceiro brasileiro de melhor colocação, estando na sexta posição, quatro acima do Botafogo, que fecha o top 10 do ranking. Os demais brasileiros na lista são Internacional (15°), Fortaleza (18°), Bahia (24°), Corinthians (26º), Cruzeiro (38º), Mirassol (41º) e Fluminense (43º).
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Se a divisão de vagas da edição de 2025 for mantida, a América do Sul terá seis representantes no torneio de 2029. Uma vaga também é reservada para o país-sede, que tem o Brasil como candidato. Espanha e Marrocos, sedes da Copa do Mundo de 2030, além do Catar, também são países cotados para a realização do torneio.
Arsenal é líder na Europa
Já entre os clubes europeus, quem lidera o ranking da Copa do Mundo de Clubes é o Arsenal, com 103 pontos. O PSG segue o clube inglês de perto, com 97 pontos, e já está garantido na próxima edição do torneio após conquistar a Liga dos Campeões na última temporada.
Os outros três clubes que completam o top 5 são Bayern de Munique (92 pontos), Barcelona (92) e Liverpool (78). O Real Madrid, clube com mais conquistas da história da Champions, aparece em sétimo lugar.
Veja o top 10 do ranking da Conmebol:
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- Palmeiras (Brasil) - 53 pontos
- Flamengo (Brasil - já classificado) - 51
- LDU (Equador) - 44
- Racing (Argentina) - 35
- Estudiantes (Argentina) - 35
- São Paulo (Brasil) - 25
- Vélez Sarsfield (Argentina) - 24
- Peñarol (Uruguai) - 24
- River Plate (Argentina) - 23
- Botafogo (Brasil) - 21
Confira, agora, o top 10 do ranking da Europa:
- Arsenal (Inglaterra) - 103 pontos
- PSG (França - já classificado) - 97
- Bayern de Munique (Alemanha) - 92
- Barcelona (Espanha) - 92
- Liverpool (Inglaterra) - 78
- Inter de Milão (Itália) - 76
- Real Madrid (Espanha) - 75
- Atlético de Madrid (Espanha) - 74
- Borussia Dortmund (Alemanha) - 58
- Bayer Leverkusen (Alemanha) - 57