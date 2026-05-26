Saint-Étienne e Nice empatam sem gols e deixam playoffs de rebaixamento do Francês em aberto

O Saint-Étienne empatou com o Nice por 0 a 0 nesta terça-feira pelo jogo de ida dos playoffs de rebaixamento do Campeonato Francês, em duelo disputado no Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne.

Situação do confronto

Com o resultado, a disputa pela vaga na primeira divisão do Campeonato Francês da próxima temporada segue aberta e será decidida no jogo de volta.

O Nice luta para permanecer na primeira divisão, após terminar o Alemão em 16° lugar, com 32 pontos. Já o Saint-Étienne quer subir para a elite do futebol francês, tendo se classificado para os playoffs de rebaixamento após alcançar o terceiro lugar da Ligue 2, com 60 pontos.

Resumo do jogo

🔴⚫ NICE 0 X 0 SAINT-ÉTIENNE

Competição: Campeonato Francês - Playoffs de Rebaixamento (jogo de ida)

Local: Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne

Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Nenhuma das equipes conseguiu criar chances importantes de gol nas duas etapas da partida. O único chute ao gol da partida saiu do lado alviverde, aos 23 minutos do segundo tempo, quando Lucas Stassin bateu fraco e o goleiro Diouf, do Nice, fez uma defesa tranquila.

Próximo jogo

SAINT-ÉTIENNE x NICE 🔴⚫

Competição: Campeonato Francês (Playoffs de Rebaixamento - jogo de volta)

Data: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Riviera, em Nice

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