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PSG x Nantes pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir

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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Nantes em partida atrasada válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, a partir das 14h (de Brasília).

Onde assistir PSG x Nantes?

O jogo terá transmissão da Cazé TV.

Posições na tabela

O PSG é líder da Ligue 1, com 63 pontos somados em 28 partidas. Já o Nantes ocupa a penúltima colocação, com 20 pontos nas 29 rodadas disputadas.

Prováveis escalações

PSG: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves e Fábian Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratiskhelia.
Técnico: Luis Enrique

Nantes: Anthony Lopes; Guilbert, Yusuf, Cozza e Deiver Machado; Sissoko, Abline, Tabidou, Lepenant e Ganago; Mostafa Mohamed.
Técnico: Vahid Halilhodžić

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Arbitragem

Clement Turpin será o árbitro do confronto.

Ficha Técnica

Confronto: PSG x Nantes
Competição: Campeonato Francês - 26ª Rodada
Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)
Transmissão: Cazé TV

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