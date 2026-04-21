PSG x Nantes pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Nantes em partida atrasada válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, a partir das 14h (de Brasília).
J-2 avant la réception du FC Nantes ❤️💙@visitrwanda_now I #PSGFCN pic.twitter.com/vZieudB7SL
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 20, 2026
Onde assistir PSG x Nantes?
O jogo terá transmissão da Cazé TV.
Posições na tabela
O PSG é líder da Ligue 1, com 63 pontos somados em 28 partidas. Já o Nantes ocupa a penúltima colocação, com 20 pontos nas 29 rodadas disputadas.
Prováveis escalações
PSG: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves e Fábian Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratiskhelia.
Técnico: Luis Enrique
Nantes: Anthony Lopes; Guilbert, Yusuf, Cozza e Deiver Machado; Sissoko, Abline, Tabidou, Lepenant e Ganago; Mostafa Mohamed.
Técnico: Vahid Halilhodžić
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Arbitragem
Clement Turpin será o árbitro do confronto.
Ficha Técnica
Confronto: PSG x Nantes
Competição: Campeonato Francês - 26ª Rodada
Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 14h (de Brasília)
Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)
Transmissão: Cazé TV