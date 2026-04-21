PSG x Nantes pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Nantes em partida atrasada válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será realizado no Parque dos Príncipes, a partir das 14h (de Brasília).

Onde assistir PSG x Nantes?

O jogo terá transmissão da Cazé TV.

Posições na tabela

O PSG é líder da Ligue 1, com 63 pontos somados em 28 partidas. Já o Nantes ocupa a penúltima colocação, com 20 pontos nas 29 rodadas disputadas.

Prováveis escalações

PSG: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves e Fábian Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratiskhelia.

Técnico: Luis Enrique

Nantes: Anthony Lopes; Guilbert, Yusuf, Cozza e Deiver Machado; Sissoko, Abline, Tabidou, Lepenant e Ganago; Mostafa Mohamed.

Técnico: Vahid Halilhodžić

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Arbitragem

Clement Turpin será o árbitro do confronto.

Ficha Técnica

Confronto: PSG x Nantes

Competição: Campeonato Francês - 26ª Rodada

Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 14h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)

Transmissão: Cazé TV