PSG x Lorient pelo Francês: veja horário, onde assistir e escalações do duelo

O líder Paris Saint-Germain terá pela frente o Lorient, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. O duelo será às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

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Onde assistir

O jogo será transmitido pela CazéTV (YouTube) e pelo Prime Video (streaming).

Posições na tabela

PSG - 69 pontos em 30 jogos - 1º lugar

Lorient - 41 pontos em 31 jogos - 9º lugar

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain

Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Senny Mayulu, Lucas Beraldo e Lee Kang-in; Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.

Técnico: Luis Henrique

FC Lorient

Yvon Mvogo; Bamo Meité, Abdoulaye Faye, Nathaniel Adjei e Panos Katseris; Noah Cadiou, Laurent Abergel e Kan-Guy Kouassi; Jean-Victor Makengo, Bamba Dieng e Pablo Pagis.

Técnico: Olivier Pantaloni

Arbitragem

Árbitro: Bastien Dechepy

Ficha técnica

Confronto: PSG x Lorient

Competição: Campeonato Francês - 32ª rodada

Data e horário: Sábado, 02 de maio de 2026, às 12h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (França)