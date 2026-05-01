PSG x Lorient pelo Francês: veja horário, onde assistir e escalações do duelo

O líder Paris Saint-Germain terá pela frente o Lorient, neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. O duelo será às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.
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Onde assistir
O jogo será transmitido pela CazéTV (YouTube) e pelo Prime Video (streaming).
Posições na tabela
PSG - 69 pontos em 30 jogos - 1º lugar
Lorient - 41 pontos em 31 jogos - 9º lugar
Prováveis escalações
Paris Saint-Germain
Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Senny Mayulu, Lucas Beraldo e Lee Kang-in; Ousmane Dembélé e Bradley Barcola.
Técnico: Luis Henrique
FC Lorient
Yvon Mvogo; Bamo Meité, Abdoulaye Faye, Nathaniel Adjei e Panos Katseris; Noah Cadiou, Laurent Abergel e Kan-Guy Kouassi; Jean-Victor Makengo, Bamba Dieng e Pablo Pagis.
Técnico: Olivier Pantaloni
Arbitragem
Árbitro: Bastien Dechepy
J-1 avant Lorient ! 👊#PSGFCL I @visitrwanda_now pic.twitter.com/taUgU4anoA
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 1, 2026
Ficha técnica
Confronto: PSG x Lorient
Competição: Campeonato Francês - 32ª rodada
Data e horário: Sábado, 02 de maio de 2026, às 12h (de Brasília)
Local: Parque dos Príncipes, em Paris (França)