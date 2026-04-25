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Com Endrick discreto, Lyon vence Auxerre e volta à terceira colocação do Francês

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Foto por ARNAUD FINISTRE / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 12:25 • Atualizado 25/04/2026 às 12:36

O Lyon está de volta ao terceiro lugar no Campeonato Francês. Neste sábado, com Endrick titular, a equipe venceu o Auxerre por 3 a 2, no Groupama Stadium, em partida válida pela 31ª rodada. Os gols da vitória foram marcados por Roman Yaremchuk (duas vezes) e Corentin Tolisso. Sinaly Diomandé Bryan Okoh descontaram para o time visitante.

Situação da tabela

Com o resultado, o Lyon conquista sua terceira vitória consecutiva e assume a terceira colocação da Ligue 1, com 57 pontos somados, três a mais que o quarto colocado, Lille, que ainda joga na rodada, neste domingo, contra o Paris FC. O Auxerre, por sua vez, segue na 16ª posição, com 25 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚪ LYON 3 x 2 AUXERRE 🔵

🏆 Competição: Campeonato Francês | 31ª rodada
🏟️ Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 10h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Yaremchuk, aos 19 minutos do 1ºT (Lyon)
  • ⚽ Diomandé, aos 34 minutos do 1ºT (Auxerre)
  • ⚽ Tolisso, aos 21 minutos do 2ºT (Lyon)
  • ⚽ Yaremchuk, aos 25 minutos do 2ºT (Lyon)
  • ⚽ Bryan Okoh, aos 43 minutos do 2ºT (Auxerre)

Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Lyon abriu o placar aos 19 minutos. Após o Auxerre sair jogando errado, Merah recuperou a bola e passou de letra para Abner Vinícius, que recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Yaremchuk completar para as redes. No entanto, o empate do time visitante veio aos 34 minutos. Em cobrança de falta, Okoh desviou de cabeça para dentro da área, Abner tentou cortar, mas a bola sobrou para Diomandé que finalizou para deixar tudo igual.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Sulc recuperou a bola na intermediária e acionou Niles, que cruzou rasteiro para Tolisso marcar o segundo do Lyon. Quatro minutos depois, Tolisso fez lindo cruzamento e Yaremchuk venceu a marcação para ampliar o placar. Aos 43, o Auxerre diminuiu com uma linda finalização de fora da área de Bryan Okoh.

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Próximos jogos

⚪ Lyon

  • Lyon x Rennes | Campeonato Francês (32ª rodada)
  • Data e local: 03/05 (domingo), às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

🔵 Auxerre

  • Auxerre x Angers | Campeonato Francês (32ª rodada)
  • Data e local: 03/05 (domingo), às 12h15 (de Brasília)
  • Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre (FRA)

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