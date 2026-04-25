Com Endrick discreto, Lyon vence Auxerre e volta à terceira colocação do Francês

O Lyon está de volta ao terceiro lugar no Campeonato Francês. Neste sábado, com Endrick titular, a equipe venceu o Auxerre por 3 a 2, no Groupama Stadium, em partida válida pela 31ª rodada. Os gols da vitória foram marcados por Roman Yaremchuk (duas vezes) e Corentin Tolisso. Sinaly Diomandé e Bryan Okoh descontaram para o time visitante.

🏁 Fin du match ! Nos gones s'imposent face à Auxerre et restent à la troisième place du classement ! ❤️💙 Prochain rendez-vous face à Rennes, dimanche, au @GroupamaStadium 👊#OLAJA pic.twitter.com/pgkj0YeSWz — Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2026

Situação da tabela

Com o resultado, o Lyon conquista sua terceira vitória consecutiva e assume a terceira colocação da Ligue 1, com 57 pontos somados, três a mais que o quarto colocado, Lille, que ainda joga na rodada, neste domingo, contra o Paris FC. O Auxerre, por sua vez, segue na 16ª posição, com 25 pontos.

Resumo do jogo

⚪ LYON 3 x 2 AUXERRE 🔵

Competição: Campeonato Francês | 31ª rodada

Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 10h (de Brasília)

Gols

Yaremchuk, aos 19 minutos do 1ºT (Lyon)

Yaremchuk, aos 19 minutos do 1ºT (Lyon) Diomandé, aos 34 minutos do 1ºT (Auxerre)

Diomandé, aos 34 minutos do 1ºT (Auxerre) Tolisso, aos 21 minutos do 2ºT (Lyon)

Tolisso, aos 21 minutos do 2ºT (Lyon) Yaremchuk, aos 25 minutos do 2ºT (Lyon)

Yaremchuk, aos 25 minutos do 2ºT (Lyon) Bryan Okoh, aos 43 minutos do 2ºT (Auxerre)

Como foi o jogo?

Jogando em casa, o Lyon abriu o placar aos 19 minutos. Após o Auxerre sair jogando errado, Merah recuperou a bola e passou de letra para Abner Vinícius, que recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Yaremchuk completar para as redes. No entanto, o empate do time visitante veio aos 34 minutos. Em cobrança de falta, Okoh desviou de cabeça para dentro da área, Abner tentou cortar, mas a bola sobrou para Diomandé que finalizou para deixar tudo igual.

Aos 21 minutos do segundo tempo, Sulc recuperou a bola na intermediária e acionou Niles, que cruzou rasteiro para Tolisso marcar o segundo do Lyon. Quatro minutos depois, Tolisso fez lindo cruzamento e Yaremchuk venceu a marcação para ampliar o placar. Aos 43, o Auxerre diminuiu com uma linda finalização de fora da área de Bryan Okoh.

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Próximos jogos

⚪ Lyon

Lyon x Rennes | Campeonato Francês (32ª rodada)

| Campeonato Francês (32ª rodada) Data e local : 03/05 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

: 03/05 (domingo), às 15h45 (de Brasília) Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

🔵 Auxerre