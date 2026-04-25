Com Endrick discreto, Lyon vence Auxerre e volta à terceira colocação do Francês

O Lyon está de volta ao terceiro lugar no Campeonato Francês. Neste sábado, com Endrick titular, a equipe venceu o Auxerre por 3 a 2, no Groupama Stadium, em partida válida pela 31ª rodada. Os gols da vitória foram marcados por Roman Yaremchuk (duas vezes) e Corentin Tolisso. Sinaly Diomandé e Bryan Okoh descontaram para o time visitante.
🏁 Fin du match !
Nos gones s'imposent face à Auxerre et restent à la troisième place du classement ! ❤️💙
Prochain rendez-vous face à Rennes, dimanche, au @GroupamaStadium 👊#OLAJA pic.twitter.com/pgkj0YeSWz
— Olympique Lyonnais (@OL) April 25, 2026
Situação da tabela
Com o resultado, o Lyon conquista sua terceira vitória consecutiva e assume a terceira colocação da Ligue 1, com 57 pontos somados, três a mais que o quarto colocado, Lille, que ainda joga na rodada, neste domingo, contra o Paris FC. O Auxerre, por sua vez, segue na 16ª posição, com 25 pontos.
Resumo do jogo
⚪ LYON 3 x 2 AUXERRE 🔵
Competição: Campeonato Francês | 31ª rodada
Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 10h (de Brasília)
Gols
- Yaremchuk, aos 19 minutos do 1ºT (Lyon)
- Diomandé, aos 34 minutos do 1ºT (Auxerre)
- Tolisso, aos 21 minutos do 2ºT (Lyon)
- Yaremchuk, aos 25 minutos do 2ºT (Lyon)
- Bryan Okoh, aos 43 minutos do 2ºT (Auxerre)
Como foi o jogo?
Jogando em casa, o Lyon abriu o placar aos 19 minutos. Após o Auxerre sair jogando errado, Merah recuperou a bola e passou de letra para Abner Vinícius, que recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Yaremchuk completar para as redes. No entanto, o empate do time visitante veio aos 34 minutos. Em cobrança de falta, Okoh desviou de cabeça para dentro da área, Abner tentou cortar, mas a bola sobrou para Diomandé que finalizou para deixar tudo igual.
Aos 21 minutos do segundo tempo, Sulc recuperou a bola na intermediária e acionou Niles, que cruzou rasteiro para Tolisso marcar o segundo do Lyon. Quatro minutos depois, Tolisso fez lindo cruzamento e Yaremchuk venceu a marcação para ampliar o placar. Aos 43, o Auxerre diminuiu com uma linda finalização de fora da área de Bryan Okoh.
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Próximos jogos
⚪ Lyon
- Lyon x Rennes | Campeonato Francês (32ª rodada)
- Data e local: 03/05 (domingo), às 15h45 (de Brasília)
- Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
🔵 Auxerre
- Auxerre x Angers | Campeonato Francês (32ª rodada)
- Data e local: 03/05 (domingo), às 12h15 (de Brasília)
- Local: Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre (FRA)