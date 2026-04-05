Com Endrick, Lyon empata com Angers e amarga sexto jogo sem vencer no Francês

O Olympique de Lyon completou neste domingo sua sexta partida consecutiva sem vencer pelo Campeonato Francês. Com Endrick apagado, o time ficou no empate por 0 a 0 contra o Angers, fora de casa, pela 28ª rodada.

Fin du match 🔚 Nos Gones ramènent un point d'Angers 🔴🔵 0-0 #SCOOL pic.twitter.com/evo9lLqXT4 — Olympique Lyonnais (@OL) April 5, 2026

Situação da tabela

Com 48 pontos, o Olympique de Lyon figura na quinta colocação do torneio nacional. Já o Angers ocupa a 12ª posição, com 33 pontos somados.

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Resumo do jogo

⚫⚪ANGERS 0 x 0 LYON⚪🔵

Competição: Campeonato Francês - Rodada 28

Local: Stade Raymond Kopa, em Angers (FRA)

Data: 5 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Como foi o jogo

Mesmo com maior posse de bola na primeira etapa, o Lyon não ameaçou o gol adversário. Apostando principalmente nas jogadas pelo lado esquerdo do campo, a equipe acionou pouco Endrick, que acabou bem marcado. O Angers finalizou mais vezes na etapa inicial, mas não acertou o alvo.

Na segunda etapa, o Lyon tentou acionar com maior frequência o atacante brasileiro, mas esbarrou na falta de eficiência nas finalizações. O Angers, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva, buscando explorar os contra-ataques, porém também não conseguiu transformar as oportunidades em gol.

Próximas partidas

Angers

Jogo: Stade Rennes x Angers | Campeonato Francês

Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 16h05 (de Brasília)

Local: Roazhon Park, Rennes, França

Lyon