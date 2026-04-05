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Com Endrick, Lyon empata com Angers e amarga sexto jogo sem vencer no Francês

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Foto por SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/04/2026 às 14:01

O Olympique de Lyon completou neste domingo sua sexta partida consecutiva sem vencer pelo Campeonato Francês. Com Endrick apagado, o time ficou no empate por 0 a 0 contra o Angers, fora de casa, pela 28ª rodada.

Situação da tabela

Com 48 pontos, o Olympique de Lyon figura na quinta colocação do torneio nacional. Já o Angers ocupa a 12ª posição, com 33 pontos somados.

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📋 Resumo do jogo 

⚫⚪ANGERS 0 x 0 LYON⚪🔵

🏆 Competição: Campeonato Francês - Rodada 28
🏟️ Local: Stade Raymond Kopa, em Angers (FRA)
📅 Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 10h (de Brasília)

Como foi o jogo

Mesmo com maior posse de bola na primeira etapa, o Lyon não ameaçou o gol adversário. Apostando principalmente nas jogadas pelo lado esquerdo do campo, a equipe acionou pouco Endrick, que acabou bem marcado. O Angers finalizou mais vezes na etapa inicial, mas não acertou o alvo.

Na segunda etapa, o Lyon tentou acionar com maior frequência o atacante brasileiro, mas esbarrou na falta de eficiência nas finalizações. O Angers, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva, buscando explorar os contra-ataques, porém também não conseguiu transformar as oportunidades em gol.

Próximas partidas

Angers

  • Jogo: Stade Rennes x Angers | Campeonato Francês
    Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 16h05 (de Brasília)
    Local: Roazhon Park, Rennes, França

Lyon

  • Jogo: Lyon x Lorient | Campeonato Francês
    Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
    Local: Groupama Stadium, Lyon, França

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