Com Endrick, Lyon empata com Angers e amarga sexto jogo sem vencer no Francês

O Olympique de Lyon completou neste domingo sua sexta partida consecutiva sem vencer pelo Campeonato Francês. Com Endrick apagado, o time ficou no empate por 0 a 0 contra o Angers, fora de casa, pela 28ª rodada.
Fin du match 🔚
Nos Gones ramènent un point d'Angers 🔴🔵
0-0 #SCOOL pic.twitter.com/evo9lLqXT4
— Olympique Lyonnais (@OL) April 5, 2026
Situação da tabela
Com 48 pontos, o Olympique de Lyon figura na quinta colocação do torneio nacional. Já o Angers ocupa a 12ª posição, com 33 pontos somados.
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Resumo do jogo
⚫⚪ANGERS 0 x 0 LYON⚪🔵
Competição: Campeonato Francês - Rodada 28
Local: Stade Raymond Kopa, em Angers (FRA)
Data: 5 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Como foi o jogo
Mesmo com maior posse de bola na primeira etapa, o Lyon não ameaçou o gol adversário. Apostando principalmente nas jogadas pelo lado esquerdo do campo, a equipe acionou pouco Endrick, que acabou bem marcado. O Angers finalizou mais vezes na etapa inicial, mas não acertou o alvo.
Na segunda etapa, o Lyon tentou acionar com maior frequência o atacante brasileiro, mas esbarrou na falta de eficiência nas finalizações. O Angers, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva, buscando explorar os contra-ataques, porém também não conseguiu transformar as oportunidades em gol.
Próximas partidas
Angers
- Jogo: Stade Rennes x Angers | Campeonato Francês
Data e horário: Sábado, 11 de abril de 2026, às 16h05 (de Brasília)
Local: Roazhon Park, Rennes, França
Lyon
- Jogo: Lyon x Lorient | Campeonato Francês
Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Groupama Stadium, Lyon, França