Lens x Nantes pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, o Lens recebe o Nantes pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O jogo será realizado no Stade Bollaert-Delelis, a partir das 15h45 (de Brasília).
Onde assistir Lens x Nantes?
O jogo terá transmissão da Cazé TV.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Posições na tabela
O Lens é o vice-líder da Ligue 1, com 64 pontos, seis a menos que o líder PSG. Já o Nantes ocupa a 17ª colocação, com 23 pontos, e segue na luta contra o rebaixamento.
Prováveis escalações
Lens: Risser; Ganiou, Sarr e Baidoo; Aguillar, Haidara, Bulatovic e Udol; Sotoca e Said; Édouard.
Técnico: Pierre Sage
Nantes: Calgren; Guilbert, Awaziem, Cozza e Acapandié; Kaba, Lepenant e Sissoko; Abline, Ganago e Cabella.
Técnico: Vahid Halilhodžić
Arbitragem
Mathieu Vernice (FRA) será o árbitro do confronto.
Ficha Técnica
Confronto: Lens x Nantes
Competição: Campeonato Francês - 33ª rodada
Data e horário: Sexta, 08 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA)
Transmissão: Cazé TV