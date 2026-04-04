Lens perde para Lille e se afasta da briga pelo título francês

O Lens deu um passo atrás na briga pelo título do Campeonato Francês ao ser derrotado pelo Lille por 3 a 0 neste sábado (4), um dia depois da vitória do líder Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Toulouse.

Com essa combinação de resultados, o PSG abre quatro pontos de vantagem sobre o Lens, que ainda tem um jogo a mais, faltando seis rodadas para o fim do campeonato.

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Derrotado pelo mesmo placar no primeiro turno, o Lille se vingou graças aos gols de Hakon Haraldsson (44'), Félix Correia (49') e Matías Fernández-Pardo (58' de pênalti).

Mais cedo, o Strasbourg venceu o Nice por 3 a 1 e quebrou uma série de três empates consecutivos para se consolidar na oitava colocação, mantendo chances de se classificar para as copas europeias.

No outro jogo disputado neste sábado, o Rennes derrotou o Brest por 4 a 3 e se manteve na sexta posição, também na disputa por vaga nas competições continentais da próxima temporada.

Apesar de estar em desvantagem em diversas ocasiões, principalmente após dois gols de Junior Dina Ebimbe (4' e 57'), o time do técnico Franck Haise reagiu com dois gols de pênalti de Esteban Lepaul (35' e 74').

Com conteúdo da AFP*