Lens bate o Nice e conquista o título inédito da Copa da França

O Lens se sagrou campeão da Copa da França nesta sexta-feira, ao vencer a final contra o Nice por 2 a 1, no Stade de France, em Paris (FRA).
𝐀𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝟏𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝'𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞... 🏆
Le Racing Club de Lens remporte la première Coupe de France de son histoire !!!#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/nCToCMePob
— Racing Club de Lens (@RCLens) May 22, 2026
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Campeão inédito
Com o triunfo sobre o tricampeão Nice, o Lens conquistou seu primeiro título da Copa da França. Em sua trajetória, o time superou Feignies-Aulnoye, Sochaux, Troyes, Lyon e Toulouse para chegar à grande final.
📋 Resumo do jogo
🔴🟡LENS 3 X 1 NICE🔴⚫
🏆 Competição: Copa da França - Final
🏟️ Local: Stade de France, Paris (FRA)
📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Florian Thauvin, aos 12' do 1ºT (Lens)
- ⚽ Odossone Édouard, aos 42' do 1ºT (Lens)
- ⚽ Djibril Coulibaly, aos 48' do 2ºT (Nice)
- ⚽ Abdallah Sima, aos 33' do 2ºT (Lens)
Como foi o jogo
O Lens abriu o placar da decisão aos 25, com Florian Thauvin. Após lançamento longo do goleiro Robin Risser, Matthieu Udol recebeu pela esquerda e passou rasteiro para o camisa 10, que, da entrada da área, bateu cruzado para marcar. Aos 42, em cobrança de escanteio, Thauvin levantou para a área e Odossone Édouard apareceu para, de cabeça, ampliar para Lens.
O Nice reagiu e descontou aos 48, com Djibril Coulibaly, que aproveitou escanteio cobrado por Jonathan Clauss e cabeceou para o gol, fora do alcance de Risser. Aos 33, Abdallah Sima aproveitou lançamento, conseguiu superar a defesa e o goleiro Maxime Dupé para marcar o gol do título do Lens.