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Lens bate o Nice e conquista o título inédito da Copa da França

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Foto: FRANCK FIFE / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/05/2026 às 18:05 • Atualizado 22/05/2026 às 18:15

O Lens se sagrou campeão da Copa da França nesta sexta-feira, ao vencer a final contra o Nice por 2 a 1, no Stade de France, em Paris (FRA).

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Campeão inédito

Com o triunfo sobre o tricampeão Nice, o Lens conquistou seu primeiro título da Copa da França. Em sua trajetória, o time superou Feignies-Aulnoye, Sochaux, Troyes, Lyon e Toulouse para chegar à grande final.

📋 Resumo do jogo 

🔴🟡LENS 3 X 1 NICE🔴⚫

🏆 Competição: Copa da França - Final
🏟️ Local: Stade de France, Paris (FRA)
📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Florian Thauvin, aos 12' do 1ºT (Lens)
  • ⚽ Odossone Édouard, aos 42' do 1ºT (Lens)
  • ⚽ Djibril Coulibaly, aos 48' do 2ºT (Nice)
  • ⚽ Abdallah Sima, aos 33' do 2ºT (Lens)

Como foi o jogo 

O Lens abriu o placar da decisão aos 25, com Florian Thauvin. Após lançamento longo do goleiro Robin Risser, Matthieu Udol recebeu pela esquerda e passou rasteiro para o camisa 10, que, da entrada da área, bateu cruzado para marcar. Aos 42, em cobrança de escanteio, Thauvin levantou para a área e Odossone Édouard apareceu para, de cabeça, ampliar para Lens.

O Nice reagiu e descontou aos 48, com Djibril Coulibaly, que aproveitou escanteio cobrado por Jonathan Clauss e cabeceou para o gol, fora do alcance de Risser. Aos 33, Abdallah Sima aproveitou lançamento, conseguiu superar a defesa e o goleiro Maxime Dupé para marcar o gol do título do Lens.

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