Lens bate o Nice e conquista o título inédito da Copa da França

O Lens se sagrou campeão da Copa da França nesta sexta-feira, ao vencer a final contra o Nice por 2 a 1, no Stade de France, em Paris (FRA).

𝐀𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝟏𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝'𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞... 🏆 Le Racing Club de Lens remporte la première Coupe de France de son histoire !!!#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/nCToCMePob — Racing Club de Lens (@RCLens) May 22, 2026

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Campeão inédito

Com o triunfo sobre o tricampeão Nice, o Lens conquistou seu primeiro título da Copa da França. Em sua trajetória, o time superou Feignies-Aulnoye, Sochaux, Troyes, Lyon e Toulouse para chegar à grande final.

📋 Resumo do jogo

🔴🟡 LENS 3 X 1 NICE 🔴⚫

🏆 Competição: Copa da França - Final

🏟️ Local: Stade de France, Paris (FRA)

📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Florian Thauvin, aos 12' do 1ºT (Lens)

⚽ Odossone Édouard, aos 42' do 1ºT (Lens)

⚽ Djibril Coulibaly, aos 48' do 2ºT (Nice)

⚽ Abdallah Sima, aos 33' do 2ºT (Lens)

Como foi o jogo

O Lens abriu o placar da decisão aos 25, com Florian Thauvin. Após lançamento longo do goleiro Robin Risser, Matthieu Udol recebeu pela esquerda e passou rasteiro para o camisa 10, que, da entrada da área, bateu cruzado para marcar. Aos 42, em cobrança de escanteio, Thauvin levantou para a área e Odossone Édouard apareceu para, de cabeça, ampliar para Lens.

O Nice reagiu e descontou aos 48, com Djibril Coulibaly, que aproveitou escanteio cobrado por Jonathan Clauss e cabeceou para o gol, fora do alcance de Risser. Aos 33, Abdallah Sima aproveitou lançamento, conseguiu superar a defesa e o goleiro Maxime Dupé para marcar o gol do título do Lens.