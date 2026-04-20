Lens: a um passo da final da Copa da França e da história

O Lens, que ocupa atualmente a segunda colocação e segue na disputa pelo título do Campeonato Francês , enfrenta o Toulouse nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa da França, competição que o clube sonha em conquistar pela primeira vez em sua história.

Na quarta-feira, é a vez de Strasbourg e Nice se enfrentarem na cidade alsaciana, disputando a outra vaga na final, que será realizada em 22 de maio, no Stade de France.

Coincidentemente, Lens e Toulouse vêm de um confronto recente. As equipes se enfrentaram na última sexta-feira, no Estádio Bollaert, em uma partida dramática pela Ligue 1, na qual os donos da casa venceram de virada nos acréscimos por 3 a 2.

No entanto, o Toulouse, comandado pelo espanhol Carles Martínez Novell, está igualmente determinado a não desperdiçar uma oportunidade de ouro de erguer um troféu em uma competição em que pesos-pesados como Paris Saint-Germain (PSG), Olympique de Marselha, Monaco e Lyon já foram eliminados.

O Toulouse já conquistou o título em 2023, tendo Philippe Montanier como técnico principal e Carles Martínez como auxiliar. O Lens, comandado pelo técnico Pierre Sage, está apenas um ponto atrás do PSG no Campeonato Francês, embora os líderes ainda tenham um jogo pendente.

Mas o Lens insiste que sua principal prioridade é vencer a "Coupe" e garantir a classificação para a Liga dos Campeões por meio de sua posição na tabela da Ligue 1.

O primeiro passo: chegar à sua primeira final da Copa da França desde 1998.

Semifinais da Copa da França (em jogo único):

Terça-feira:

Lens x Toulouse - 16h10 - Stade Bollaert-Delelis

Quarta-feira:

Strasbourg x Nice - 16h00 - Stade de la Meinau

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*Por AFP