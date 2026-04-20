Endrick se torna o atacante brasileiro com mais assistências nas top 10 ligas em 2026; veja números

Endrick voltou aos holofotes após a vitória do Lyon por 2 a 1 contra o Paris Saint-Germain no último domingo. O atacante revelado pelo Palmeiras marcou um gol e deu uma assistência no triunfo contra o líder do Campeonato Francês.
Com o passe para o gol de Afonso Moreira, Endrick se tornou o atacante brasileiro com mais passes para gol de todas as top 10 ligas do mundo em 2026, somando sete assistências no período. Desde a chegada ao Lyon, o atacante acumula 14 participações em gol em 20 jogos, sendo uma das principais referências ofensivas da equipe francesa no período, mesmo com o pouco tempo de casa.
🔎 Endrick é o atacante brasileiro das TOP 10 ligas com mais assistências em 2026! 🇧🇷💎
⚔️ 17 jogos (15 titular)
⚽️ 7 gols
🅰️ 7 assistências
🅿️ 14 participações em gols (!)
⏰ 94 mins p/ participar de gol (!)
👟 56 finalizações (30 no gol!)
🧠 10 grandes chances criadas (!)
— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 20, 2026
Emprestado pelo Real Madrid e expectativa de convocação
Contratado aos 16 anos pelo Real Madrid em 2022, o jovem atacante chegou ao clube merengue apenas em 2024, mas não conseguiu se firmar na equipe. Na atual temporada, ele vinha sido muitas vezes preterido pelo espanhol Gonzalo García, fato que motivou o brasileiro a procurar novos ares tendo como objetivo a convocação para a Copa do Mundo.
Com o destaque recente no Lyon, Endrick foi convocado por Ancelotti para os últimos amistosos da Seleção Brasileira e deu o passe para Gabriel Martinelli no terceiro gol do Brasil na vitória por 3 a 1 contra a Croácia. Além de também ter sofrido o pênalti que originou o segundo gol brasileiro, Endrick foi elogiado pelo comandante italiano.
"Quem estava aqui aproveitou a oportunidade. Significa que todo mundo, a comissão, está contente com os novos jogadores, incluindo Endrick, que foi muito bem", declarou Ancelotti na ocasião.
Apesar da boa fase, Ancelotti despistou sobre a presença do jovem na última relação de convocados.
"Agora, vamos seguir avaliando o que vai acontecer nas ligas europeias e também no Campeonato Brasileiro", concluiu o italiano.
A convocação final para a Copa do Mundo está prevista para acontecer no dia 18 de maio e mais dois amistosos preparatórios contra Panamá e Egito estão no calendário da Seleção Brasileira antes da viagem para os Estados Unidos.