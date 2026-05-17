Apostas

Em adeus de Endrick, Lyon toma goleada e perde chance de garantir ida à Champions

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por ALEX MARTIN / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 18:39

Na despedida do brasileiro Endrick, que voltará ao Real Madrid, o Olympique de Lyon perdeu por 4 a 0 do Lens na tarde deste domingo, em casa,  pela última rodada do Campeonato Francês.

Situação na tabela

Com 60 pontos, o Lyon terá que disputar as qualificatórias da Champions League. Paris Saint-Germain (76), Lens (70) e Lille (61) estão garantidos no torneio continental.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ LYON 0 x 4 LENS 🔵🔴

🏆 Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
🏟️ Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (França)
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)

GOL

  • ⚽ Wesley Said, aos 20' do 1ºT (Lens)
  • ⚽ Wesley Said, aos 32' do 1ºT (Lens)
  • ⚽ Florian Sotoca, aos 46' do 1ºT (Lens)
  • ⚽ Florian Thauvin, aos 8' do 2ºT (Lens)

Como foi a partida

Aos 20 minutos, Wesley Said recebeu de Kyllian Antonio e finalizou no ângulo para colocar o Lens em vantagem. Doze minutos depois, Said fez mais um e, aos 46, Florian Sotoca deu um toquinho no canto de Dominik Greif para marcar o terceiro.

Já na segunda etapa, aos oito minutos, Florian Thauvin apostou corrida contra a marcação e encobriu o goleiro para anotar o quarto gol do Lens. Discreto, Endrick teve atuação apagada e acabou substituído por Fofana na etapa complementar.

Próximos jogos

Lens

  • Jogo: Lens x Nice
  • Competição: Copa da França - Final
  • Data e horário: 22 de maio de 2026 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)
  • Local: Stade de France, em Saint-Denis (França)

Todos os resultados da última rodada do Francês

  • Brest 1 x 1 Angers
  • Lille 0 x 2 Auxerre
  • Lorient 0 x 2 Le Havre
  • Paris FC 2 x 1 Paris Saint-Germain
  • Marseille 3 x 1 Rennes
  • Nantes 0 x 0 Toulouse (anulado)
  • Nice 0 x 0 Metz
  • Strasbourg 5 x 4 Mônaco

Conteúdo Patrocinado