Em adeus de Endrick, Lyon toma goleada e perde chance de garantir ida à Champions

Na despedida do brasileiro Endrick, que voltará ao Real Madrid, o Olympique de Lyon perdeu por 4 a 0 do Lens na tarde deste domingo, em casa, pela última rodada do Campeonato Francês.
Situação na tabela
Com 60 pontos, o Lyon terá que disputar as qualificatórias da Champions League. Paris Saint-Germain (76), Lens (70) e Lille (61) estão garantidos no torneio continental.
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Resumo do jogo
🔵⚪ LYON 0 x 4 LENS 🔵🔴
Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada
Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (França)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
GOL
- Wesley Said, aos 20' do 1ºT (Lens)
- Wesley Said, aos 32' do 1ºT (Lens)
- Florian Sotoca, aos 46' do 1ºT (Lens)
- Florian Thauvin, aos 8' do 2ºT (Lens)
Como foi a partida
Aos 20 minutos, Wesley Said recebeu de Kyllian Antonio e finalizou no ângulo para colocar o Lens em vantagem. Doze minutos depois, Said fez mais um e, aos 46, Florian Sotoca deu um toquinho no canto de Dominik Greif para marcar o terceiro.
Já na segunda etapa, aos oito minutos, Florian Thauvin apostou corrida contra a marcação e encobriu o goleiro para anotar o quarto gol do Lens. Discreto, Endrick teve atuação apagada e acabou substituído por Fofana na etapa complementar.
Próximos jogos
Lens
- Jogo: Lens x Nice
- Competição: Copa da França - Final
- Data e horário: 22 de maio de 2026 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Stade de France, em Saint-Denis (França)
Todos os resultados da última rodada do Francês
- Brest 1 x 1 Angers
- Lille 0 x 2 Auxerre
- Lorient 0 x 2 Le Havre
- Paris FC 2 x 1 Paris Saint-Germain
- Marseille 3 x 1 Rennes
- Nantes 0 x 0 Toulouse (anulado)
- Nice 0 x 0 Metz
- Strasbourg 5 x 4 Mônaco