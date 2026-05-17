Em adeus de Endrick, Lyon toma goleada e perde chance de garantir ida à Champions

Na despedida do brasileiro Endrick, que voltará ao Real Madrid, o Olympique de Lyon perdeu por 4 a 0 do Lens na tarde deste domingo, em casa, pela última rodada do Campeonato Francês.

Situação na tabela

Com 60 pontos, o Lyon terá que disputar as qualificatórias da Champions League. Paris Saint-Germain (76), Lens (70) e Lille (61) estão garantidos no torneio continental.

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Resumo do jogo

🔵⚪ LYON 0 x 4 LENS 🔵🔴

Competição: Campeonato Francês - 34ª rodada

Local: Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (França)

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

GOL

Wesley Said, aos 20' do 1ºT (Lens)

Wesley Said, aos 20' do 1ºT (Lens) Wesley Said, aos 32' do 1ºT (Lens)

Wesley Said, aos 32' do 1ºT (Lens) Florian Sotoca, aos 46' do 1ºT (Lens)

Florian Sotoca, aos 46' do 1ºT (Lens) Florian Thauvin, aos 8' do 2ºT (Lens)

Como foi a partida

Aos 20 minutos, Wesley Said recebeu de Kyllian Antonio e finalizou no ângulo para colocar o Lens em vantagem. Doze minutos depois, Said fez mais um e, aos 46, Florian Sotoca deu um toquinho no canto de Dominik Greif para marcar o terceiro.

Já na segunda etapa, aos oito minutos, Florian Thauvin apostou corrida contra a marcação e encobriu o goleiro para anotar o quarto gol do Lens. Discreto, Endrick teve atuação apagada e acabou substituído por Fofana na etapa complementar.

Próximos jogos

Lens

Jogo: Lens x Nice

Lens x Nice Competição : Copa da França - Final

: Copa da França - Final Data e horário : 22 de maio de 2026 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)

: 22 de maio de 2026 (sexta-feira), às 16h (de Brasília) Local: Stade de France, em Saint-Denis (França)

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