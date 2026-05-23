Sporting x Torreense pela Taça de Portugal: veja onde assistir e prováveis escalações

Sporting e Torreense disputam o título da Taça de Portugal neste domingo, às 13h15 (de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras (Portugal).

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Onde assistir Sporting x Torreense ao vivo?

Streaming: NSports (YouTube).

Como chegam as equipes?

O Sporting confirmou o vice-campeonato português na última rodada e assegurou vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Na partida final, a equipe venceu o Gil Vicente por 3 a 0.

Já o Torreense vive um ótimo momento: são seis vitórias e apenas uma derrota nos últimos dez jogos. Além disso, a equipe segue na disputa dos playoffs de acesso à primeira divisão. No jogo de ida contra o Casa Pia, empatou por 0 a 0.

Prováveis escalações

🟢⚪ Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Quaresma, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Hjulmand e Morita; Catano, Trincão e Pedro Gonçalves; Suárez.

Técnico: Rui Borges.

🔵🔴 Torreense: Lucas Paes; Danilo, Stopira, Diadié e Peixoto; Alejandro Alfaro, Guilherme Liberato e André Simões; Luis Quintero, Zohi e Seydi.

Técnico: Luís Miguel Valado Tralhão.

Ficha técnica

Confronto: Sporting x Torreense

Competição: Taça de Portugal - Final

Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 13h15 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal