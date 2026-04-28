Sporting x Tondela: veja onde assistir e prováveis escalações

Publicado 28/04/2026 às 20:00

Nesta quinta-feira, o Sporting recebe o Tondela pela 26ª rodada do Campeonato Português. O duelo está marcado para as 16h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade.

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela Disney+.

Como chegam as equipes?

Na rodada anterior, o Sporting empatou com o AVS por 1 a 1 e soma 72 pontos, na terceira colocação. Já o Tondela perdeu por 2 a 0 para o Nacional e ficou na 17ª colocação com 21 pontos.

Prováveis escalações

Sporting

Rui Silva; Quaresma, Diomande, Vagiannidis, Maxi Araújo; Morita, Daniel Bragança, Pote, Trincão, Catamo; Luis Suárez.
Técnico: Rui Borges.

Tondela

Bernardo Fontes, Tiago Manso, João Afonso, João Silva, Rodrigo Conceição, Juan Rodríguez, Yaya Sithole, Pedro Maranhão, Joe Hodge, Makan Aïko, Rony Lopes
Técnico: Gonçalo Feio

Ficha técnica

Confronto: Sporting x Tondela
Competição: Campeonato Inglês - Rodada 26
Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 16h15 (de Brasília)
Local: Estádio José Alvalade

Conteúdo Patrocinado