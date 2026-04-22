Sporting segura empate com o Porto e avança à final da Taça de Portugal

Nesta quarta-feira, Sporting e Porto empataram por 0 a 0, no Estádio do Dragão, pelo jogo de volta das semifinais da Copa de Portugal. Assim, o time de Lisboa, que ganhou o duelo de ida por 1 a 0, confirmou sua classificação à decisão.
Situação na tabela
Garantido na final, o Sporting espera pelo vencedor do confronto entre Torreense e AD Fafe, que jogam nesta quinta-feira, a partir das 16h45 (de Brasília).
Resumo do jogo
PORTO 0 X 0 SPORTING
Competição: Taça de Portugal (semifinal - jogo de volta)
Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)
Data: 22 de abril de 2025 (terça-feira)
Horário: às 16h45 (de Brasília)
Como foi o jogo?
Após um primeiro tempo de poucas chances, o Porto levou perigo aos 25 do segundo. Pietruszewski limpou a marcação e cruzou na área para Froholdt, que por pouco não igualou o placar agregado.
Aos 41, Varela foi expulso após forte entrada em Suárez e deixou o Porto com um a menos. A equipe da casa ainda teve uma grande chance no último minuto, mas Terem Moffi parou em defesa de Rui Silva e Froholdt mandou para fora no rebote.
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Próximos jogos
Porto
- Estrela Amadora x Porto| 31ª rodada do Campeonato Português
- Data e hora: 26/04 (domingo), às 14h00 (de Brasília)
- Local: Estádio José Gomes, em Amadora
Sporting
- AVS x Sporting| 31ª rodada do Campeonato Português
- Data e hora: 26/04 (domingo), às 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do CD das Aves, em Vila das Aves