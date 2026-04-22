Sporting segura empate com o Porto e avança à final da Taça de Portugal

Nesta quarta-feira, Sporting e Porto empataram por 0 a 0, no Estádio do Dragão, pelo jogo de volta das semifinais da Copa de Portugal. Assim, o time de Lisboa, que ganhou o duelo de ida por 1 a 0, confirmou sua classificação à decisão.

Situação na tabela

Garantido na final, o Sporting espera pelo vencedor do confronto entre Torreense e AD Fafe, que jogam nesta quinta-feira, a partir das 16h45 (de Brasília).

Resumo do jogo

PORTO 0 X 0 SPORTING

Competição: Taça de Portugal (semifinal - jogo de volta)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data: 22 de abril de 2025 (terça-feira)

Horário: às 16h45 (de Brasília)

Como foi o jogo?

Após um primeiro tempo de poucas chances, o Porto levou perigo aos 25 do segundo. Pietruszewski limpou a marcação e cruzou na área para Froholdt, que por pouco não igualou o placar agregado.

Aos 41, Varela foi expulso após forte entrada em Suárez e deixou o Porto com um a menos. A equipe da casa ainda teve uma grande chance no último minuto, mas Terem Moffi parou em defesa de Rui Silva e Froholdt mandou para fora no rebote.

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