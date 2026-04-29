Sporting cede empate ao Tondela e deixa briga pelo título do Português

Nesta quarta-feira, o Sporting empatou com o Tondela por 2 a 2, pela 26ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Alvalade. Com o resultado, o time da casa deixou matematicamente a disputa pelo título.

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Situação da tabela

Com 73 pontos, nove a menos que o líder Porto, o Sporting fica no terceiro lugar e, a três rodadas do final, não tem mais chance de ser campeão. Já o Tondela, com 22 pontos, está no penúltimo lugar, dentro da zona de rebaixamento.

📋 Resumo do jogo

🟡⚫Sporting 2 X 2🟢⚪️Tondela

🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 31)

🏟️ Local: Estádio José Alvalade

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)

Gols

⚽ Luis Suárez, aos 17' do 2°T (Sporting)

⚽ João Silva (contra), aos 33' do 2°T (Sporting)

⚽ Salvador Blopa (contra), aos 47' do 2°T (Tondela)

⚽ Cícero, aos 49' do 2°T (Tondela)

Como foi o jogo

Aos 17 minutos do segundo tempo, Salvador Blopa jogou a bola na área em cruzamento curto. Luis Suárez se antecipou ao zagueiro e, de primeira, abriu o placar para o Sporting.

O time da casa ampliou a vantagem com um gol contra de João Silva, aos 33 minutos. Após forte chute de Geny Catamo, o zagueiro desviou a trajetória da bola e matou o goleiro.

Aos 47 minutos, pouco depois de Makan Aiko perder um pênalti, o Tondela diminuiu. Hugo Félix bateu escanteio e o brasileiro Cícero escorou de cabeça. Blopa desviou e acabou marcando contra.

Dois minutos depois, Cícero voltou a subir na área em cobrança de escanteio e cabeceou forte para empatar, acabando com as chances de título do Sporting.

Próximos jogos

🟢⚪️Sporting

⚔️ Jogo: Sporting x Vitória de Guimarães

🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 32)

📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda)

⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio José Alvalade

🟢🟡Tondela

⚔️ Jogo: Casa Pia x Tondela

🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 32)

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal de Rio Maior