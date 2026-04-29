Sporting cede empate ao Tondela e deixa briga pelo título do Português

Nesta quarta-feira, o Sporting empatou com o Tondela por 2 a 2, pela 26ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Alvalade. Com o resultado, o time da casa deixou matematicamente a disputa pelo título.
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Situação da tabela
Com 73 pontos, nove a menos que o líder Porto, o Sporting fica no terceiro lugar e, a três rodadas do final, não tem mais chance de ser campeão. Já o Tondela, com 22 pontos, está no penúltimo lugar, dentro da zona de rebaixamento.
📋 Resumo do jogo
🟡⚫Sporting 2 X 2🟢⚪️Tondela
🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 31)
🏟️ Local: Estádio José Alvalade
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)
Gols
⚽ Luis Suárez, aos 17' do 2°T (Sporting)
⚽ João Silva (contra), aos 33' do 2°T (Sporting)
⚽ Salvador Blopa (contra), aos 47' do 2°T (Tondela)
⚽ Cícero, aos 49' do 2°T (Tondela)
Como foi o jogo
Aos 17 minutos do segundo tempo, Salvador Blopa jogou a bola na área em cruzamento curto. Luis Suárez se antecipou ao zagueiro e, de primeira, abriu o placar para o Sporting.
O time da casa ampliou a vantagem com um gol contra de João Silva, aos 33 minutos. Após forte chute de Geny Catamo, o zagueiro desviou a trajetória da bola e matou o goleiro.
Aos 47 minutos, pouco depois de Makan Aiko perder um pênalti, o Tondela diminuiu. Hugo Félix bateu escanteio e o brasileiro Cícero escorou de cabeça. Blopa desviou e acabou marcando contra.
Dois minutos depois, Cícero voltou a subir na área em cobrança de escanteio e cabeceou forte para empatar, acabando com as chances de título do Sporting.
Próximos jogos
🟢⚪️Sporting
⚔️ Jogo: Sporting x Vitória de Guimarães
🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 32)
📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda)
⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio José Alvalade
🟢🟡Tondela
⚔️ Jogo: Casa Pia x Tondela
🏆 Competição: Campeonato Português (Rodada 32)
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Municipal de Rio Maior