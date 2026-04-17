Ex-São Paulo é peça-chave para clube português na reta final do campeonato

Com cinco rodadas restantes no Campeonato Português, Liziero, ex-São Paulo, busca contribuir para a permanência do Nacional na elite do futebol do país. O meio-campista brasileiro tem sido uma das peças importantes da equipe ao longo da temporada.

Em seu primeiro ano no futebol português, Liziero voltou a ter regularidade. Foi titular em 26 das 29 rodadas da Liga, além de se manter presente nas principais ações da equipe. Segundo o Sofascore, ele soma quatro assistências, lidera o time em desarmes por partida (2,3) e tem média de 1,7 passes decisivos por jogo.

“Esse é o momento mais importante da temporada. Consegui ter a sequência que buscava, ganhar confiança e ajudar o time. Agora é manter esse nível para essas decisões”, afirmou o jogador de 28 anos, campeão paulista pelo São Paulo.

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O próximo compromisso pode influenciar diretamente a permanência. Neste sábado, às 11h30 (de Brasília), o Nacional recebe o Alverca, que vem de duas importantes vitórias e se distanciou da parte de baixo da tabela.

O jogo em casa, porém, deve servir como ponto de partida para a sequência, já que em seguida o Nacional faz três confrontos diretos contra Tondela (17º), AVS (18º) e Santa Clara (14º).

“Sabemos que uma vitória agora pode dar confiança e mudar o ambiente. Vai ser importante para nos impulsionar para esses jogos finais. Temos condição de buscar o nosso objetivo”, completou Liziero, que também soma passagens por Internacional e Coritiba.

O Nacional ocupa a 15ª posição na LIga Portuguesa, sendo a primeira equipe fora da zona de descenso.