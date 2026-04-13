Goleiro emprestado pelo Palmeiras é o que mais defendeu pênaltis na Liga Portugal na temporada

Kaique Pereira, goleiro emprestado pelo Palmeiras ao CD Nacional, de Portugal, voltou a ter destaque na Liga Portugal desta temporada no último domingo. Ele pegou uma cobrança de pênalti na derrota por 2 a 0 sobre o Benfica e se tornou o arqueiro com mais defesas de penalidades do torneio.

O goleiro defendeu a cobrança do atacante Pavlidis, aos 13 minutos do segundo tempo. Na oportunidade, o Nacional já perdia pelo placar final, em duelo disputado no Estádio da Luz, em Lisboa (POR).

Um especialista 🧤 O terceiro penálti defendido ❌ por Kaique na #LigaPortugalBetclic! 📺 BTV #CDN pic.twitter.com/PqQCuh9ciB — Liga Portugal (@ligaportugal) April 12, 2026

Ele já havia realizado esse feito diante do Tondela, quando pegou dois pênaltis no mesmo jogo. Kaique está à frente, neste quesito, de goleiros como Diogo Costa, do Porto, e Trubin, do Benfica, que têm um pênalti defendido. No ranking, Lukas Hornicek, do Braga, é o segundo colocado, com duas defesas.

Mesmo com a derrota no fim de semana, o jogador ainda somou seis defesas, todas dentro da área. Com 23 partidas pelo clube da Madeira, Kaique está em seu segundo ano em solo português. Anteriormente, atuou pelo Farense na temporada 2024/2025.

O contrato de Kaique com o Nacional é válido até junho deste ano.

Passagem pelo Palmeiras

Antes de ser emprestado, Kaique renovou seu contrato com o Palmeiras até 2030. Pelo Verdão, foram 77 partidas nas categorias de base, com oito títulos: uma Copinha, três Paulistas sub-20, um Brasileiro sub-20, uma Copa do Brasil sub-17 e uma sub-20, e uma CEE Cup sub-19.

O jogador ainda acumula um título Sul-Americano com a Seleção Brasileira sub-20.