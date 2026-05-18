Emprestado pelo Palmeiras, Kaique pega pênalti e ajuda Nacional a permanecer na elite portuguesa

Emprestado pelo Palmeiras ao CD Nacional, o goleiro Kaique Pereira foi decisivo na permanência da equipe na primeira divisão de Portugal. O brasileiro de 23 anos defendeu um pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Vitória Guimarães, resultado que garantiu o clube da Madeira na elite do Campeonato Português.

Após a partida, Kaique destacou a importância do momento e valorizou a sequência recebida durante a temporada europeia.

"Muito feliz por ter conseguido contribuir na permanência do Nacional na primeira divisão. Era um momento bem importante do confronto. Em termos de temporada, pude ter sequência de jogos e, com isso, evoluir como atleta profissional. Sei que foi essencial para minha carreira", afirmou.

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O goleiro terminou a temporada como o atleta com mais pênaltis defendidos no Campeonato Português, com quatro no total. Além da cobrança contra o Vitória Guimarães, Kaique também pegou dois pênaltis diante do Tondela e um contra o Benfica.

"Tem todo um estudo em conjunto com o preparador de goleiros e análise de desempenho. Além disso, é feeling de momento para conseguir ter a melhor escolha para ter sucesso diante do cobrador. Fui feliz em acertar por quatro vezes no campeonato. É continuar trabalhando para evoluir cada vez mais", completou.

Antes do empréstimo, Kaique renovou contrato com o Palmeiras até 2030. Pelo clube paulista, conquistou oito títulos nas categorias de base e também soma um Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira.

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