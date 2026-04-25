Apostas

Ex-Palmeiras marca, Benfica vence o Moreirense e amplia sequência no Português

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 16:43

O Benfica chegou à sua terceira vitória seguida, desta vez contra o Moreirense, por 4 a 1, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Português. Quem balançou as redes no Estádio da Luz foram Leandro Barreiro, Richard Ríos e Franjo Ivanović (duas vezes), pelos donos da casa, enquanto Diogo Travassos diminuiu para os visitantes.

Situação do confronto

Com o resultado, o Benfica chega a oito jogos de invencibilidade e fica na segunda colocação da liga portuguesa, com 75 pontos, com quatro a menos que o líder Porto, que ainda joga na rodada. Já o Moreirense estaciona na oitava posição, com 39 pontos.

📝Resumo do jogo

🔴⚪ BENFICA 4 x 1 MOREIRENSE 🟢⚪

🏆 Competição: Campeonato Português | 31ª rodada
🏟️ Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 14h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Leandro Barreiro, aos 2' do 1ºT (Benfica)
  • ⚽Diogo Travassos, aos 26' do 1ºT (Moreirense)
  • ⚽Richard Ríos, aos 29' do 1ºT (Benfica)
  • ⚽Franjo Ivanović, aos 44' do 2ºT (Benfica)
  • ⚽Franjo Ivanović, aos 46' do 2ºT (Benfica)

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou movimentado, com o Benfica abrindo o placar logo aos dois minutos após arrancada de Antonio Silva e finalização de Barreiro. A resposta do Moreirense foi imediata, com três oportunidades de empatar a partida, mas nenhuma convertida.

O empate dos visitantes veio após belo lançamento do goleiro André Ferreira para Travassos, que aproveitou a falha da zaga para ficar cara a cara com Trubin e finalizar no cantinho. No entanto, apenas três minutos após o gol do Moreirense, o ex-Palmeiras Richard Ríos não desperdiçou uma bola sobrada na entrada da área e colocou o Benfica de volta na frente.

Os terceiro e quarto gols do Benfica só saíram no final do segundo tempo. Aos 44 minutos, Prestianni roubou a bola no meio-campo e tocou para Ríos, que deixou Ivanović em condições de bater cruzado e ampliar. Dois minutos depois, Prestianni arrancou pelo corredor direito, viu a ultrapassagem de Dedíc, que cruzou na medida para Ivanović marcar o quarto.

Próximos jogos

Benfica

  • Famalicão x Benfica| 32ª rodada do Campeonato Português
  • Data e hora: 2/5 (sábado), às 14h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de Famalicão, Vila Nova de Famalicão (POR)

Moreirense

  • Moreirense x Estrela Amadora | 32ª rodada do Campeonato Português
  • Data e hora: 02/5 (sábado), às 11h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Conegos (POR)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Conteúdo Patrocinado