Nottingham vence Aston Villa e abre vantagem na semi da Liga Europa

O Nottingham Forest recebeu o Aston Villa no City Ground, nesta quinta-feira, e venceu por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa. Chris Wood marcou o único gol da partida.
Situação do confronto
Com a vitória pelo placar mínimo do Nottingham, o duelo continua aberto no jogo de volta. O Aston Villa recebe o Forest no Villa Park na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), e precisa vencer por um gol de diferença para levar o duelo aos pênaltis e por dois para avançar à decisão.
Quem vencer, enfrenta o ganhador do confronto entre Braga e Freiburg na decisão da Liga Europa, que será disputada no dia 20 de maio, às 16h, no Tupras Stadyumu, em Istambul, na Turquia.
📝RESUMO DO JOGO
🔴🔴 NOTTINGHAM FOREST 1 x 0 ASTON VILLA 🔴🔵
🏆 Competição: Liga Europa | Semifinal (ida)
🏟️ Local: City Ground, em Nottingham, Inglaterra
📅 Data: 30 de abril de 2025 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Chris Wood (pênalti), aos 25' do 2ºT (Nottingham Forest)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo não reservou grandes emoções no City Ground. As duas equipes não correram riscos e a melhor oportunidade foi aos 33 minutos, quando Igor Jesus aproveitou bola sobrada e chutou forte, mas parou em boa defesa de Dibu Martínez.
Na etapa complementar, as duas equipes se lançaram ao ataque. Aos 12 minutos, Digne cruzou para Watkins, que driblou Murilo e bateu forte, mas parou em grande defesa de Ortega. Aos 23, Hutchinson cruzou, mas Digne interceptou a bola com o braço. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Wood estufou as redes e abriu o placar.
Atrás no placar, o Aston Villa foi para cima na reta final do segundo tempo. Apesar de criar boas oportunidades com Watkins e McGinn, Ortega manteve o bom desempenho e garantiu a vitória para o Nottingham Forest.
Próximos jogos
Nottingham Forest
- Chelsea x Nottingham Forest | 35ª rodada do Camp. Inglês
- Data e hora: 4/5 (segunda-feira), às 11h (de Brasília)
- Local: Stamford Bridge, em Londres
Aston Villa
- Aston Villa x Tottenham | 35ª rodada do Camp. Inglês
- Data e hora: 3/5 (domingo), às 15h (de Brasília)
- Local: Villa Park, em Birmingham
Como foi o outro jogo da Liga Europa?
Também nesta quinta-feira, Braga e Freiburg se enfrentaram pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa. No Estádio de Braga, a equipe portuguesa venceu o clube alemão por 2 a 1. Tiknaz e Dorgeles marcaram para os mandantes, enquanto Grifo fez o gol dos visitantes.
A partida de volta será na próxima quinta-feira, às 16h, no Europa-Park Stadion, em Freiburg, na Alemanha. O Freiburg precisa vencer por um gol de diferença para levar o duelo para os pênaltis e precisa ganhar por dois gols para avançar à decisão. Já o Braga tem a vantagem do empate no confronto.
🔴🟢 BRAGA 2 x 1 FREIBURG ⚪⚫
🏆 Competição: Liga Europa | Semifinal (ida)
🏟️ Local: Estádio do Braga, em Braga (POR)
📅 Data: 30 de abril de 2025 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Demir Ege Tiknaz, aos 8' do 1ºT (Braga)
- ⚽ Vincenzo Grifo, aos 16' do 1ºT (Freiburg)
- ⚽ Mario Dorgeles, aos 46' do 2ºT (Braga)