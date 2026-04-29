Nottingham x Aston Villa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa

Nottingham Forest e Aston Villa se enfrentam pelo primeiro jogo das semifinais da Liga Europa nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham, Inglaterra.
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão da CazéTV.
Como chegam as equipes
O Nottingham chega para essa fase da competição após eliminar o Porto com placar agregado de 2 a 1. Já o Aston Villa passou pelo Bologna com ampla vantagem no agregado, 7 a 1.
Prováveis escalações
Nottingham Forest
Ortega; Aina, Jair, Morato e Williams; Sangaré, Domínguez e Gibbs-White; Hutchinson, Ndoye e Wood.
Técnico: Vitor Pereira.
Aston Villa
Martínez; Cash, Konsa, Torres e Digne; Onana e Rogers; McGinn, Buendia e Watkins.
Técnico: Unai Emery.
Arbitragem
João Pedro Pinheiro-POR será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Nottingham Forest x Aston Villa
Competição: Liga Europa - Semifinal (Ida)
Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: City Ground, Nottingham (ING)
Semi-final preparations. ⌛️ pic.twitter.com/YwnNFpOV5S
— Nottingham Forest (@NFFC) April 29, 2026