Nottingham x Aston Villa: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa

Publicado 29/04/2026 às 20:00

Nottingham Forest e Aston Villa se enfrentam pelo primeiro jogo das semifinais da Liga Europa nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham, Inglaterra.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão da CazéTV.

Como chegam as equipes

O Nottingham chega para essa fase da competição após eliminar o Porto com placar agregado de 2 a 1. Já o Aston Villa passou pelo Bologna com ampla vantagem no agregado, 7 a 1.

Prováveis escalações

Nottingham Forest

Ortega; Aina, Jair, Morato e Williams; Sangaré, Domínguez e Gibbs-White; Hutchinson, Ndoye e Wood.
Técnico: Vitor Pereira.

Aston Villa

Martínez; Cash, Konsa, Torres e Digne; Onana e Rogers; McGinn, Buendia e Watkins.
Técnico: Unai Emery.

Arbitragem

João Pedro Pinheiro-POR será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Nottingham Forest x Aston Villa
Competição: Liga Europa - Semifinal (Ida)
Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: City Ground, Nottingham (ING)

