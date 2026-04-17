Vítor Pereira comenta lesão de ex-Corinthians após classificação do Nottingham Forest

Após a classificação do Nottingham Forest para a semifinal da Liga Europa, o técnico Vítor Pereira comentou sobre a lesão do zagueiro Murilo, ex-Corinthians, e do atacante Chris Wood.

“A lesão do Chris Wood não acredito que seja grave. A do Murillo também não, na minha percepção. Acredito que eles estarão em boas condições para o próximo jogo”, disse em coletiva de imprensa.

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Apoio dos torcedores

O Forest bateu o Porto por 2 a 1 no agregado e garantiu sua vaga para as semifinais da competição. Vitor Pereira exaltou a torcida e todo o apoio à equipe durante os dois confrontos.

“Sinto essa energia. Estamos unidos nos momentos em que precisamos estar juntos e lutar. Devemos nos orgulhar de nós mesmos, e os torcedores também, porque eles nos ajudaram muito”, afirmou.

“Tivemos qualidade para enfrentá-los e chegar à semifinal. Os torcedores merecem isso, o time merece isso.”, completou o treinador.

Resiliência do Notthingham Forest

Com um empate no duelo da ida e uma vitória por 1 a 0 no confronto de volta, Vitor Pereira destacou a resiliência de seu elenco. O Porto chegou com status de favorito para o confronto e pressionou os ingleses, que seguraram o resultado após marcar no início da segunda partida.

“Quando eu digo que temos de celebrar e sofrer como uma família, falo do fundo do coração. O futebol não é apenas sobre coisas bonitas, é sobre espírito, sofrimento e luta. No final, o nosso caráter aparece”, comentou.

“Mantivemos o resultado em aberto e sentimos, como equipe, que tínhamos a chance de vencer e avançar, porque jogávamos em casa e com a energia dos nossos torcedores incríveis”, finalizou Vitor Pereira.