Galatasaray não supera falha de Maicon e é eliminado da Liga Europa

O Galatasaray foi eliminado precocemente da Liga Europa. Disputando o jogo de volta da segunda fase da qualificação para o torneio, depois de perder por 2 a 0 na Suécia, o time turco jogou em casa contra o Ostersund, nesta quinta-feira, e não passou de um empate por 1 a 1.

Recém-chegado aos Diabos, o zagueiro brasileiro Maicon foi determinante para a eliminação da equipe de Istambul. O ex-são-paulino falhou no primeiro gol dos suecos no primeiro encontro entre os adversários.

Com a necessidade de fazer o resultado, o Galatrasaray se projetou ao ataque desde os primeiros minutos. No entanto, no começo do segundo tempo, mesmo após um grande número de chances criadas, os turcos sofreram duro golpe. O goleiro uruguaio Muslera fez pênalti atacante Ghoddos e o meia Nouri converteu.

Após sair atrás, os mandantes desta tarde mantiveram a pressão, mas anotaram apenas um gol, longe dos quatro necessários para sair com a vaga. Aos 23 minutos, zagueiro Ahmet Çalik recebeu na área e completou de cabeça.