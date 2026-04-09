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Ex-São Paulo marca, e Porto empata com Forest nas quartas da Liga Europa

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Foto: MIGUEL RIOPA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 09/04/2026 às 17:57

Atuando em casa, o Porto empatou com o Nottingham Forest nesta quinta-feira, em 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. Cria do São Paulo, William Gomes inaugurou o marcador pelos mandantes no Estádio do Dragão, enquanto Martim Fernandes marcou um gol contra para empatar o confronto.

Situação do confronto

Assim, o duelo fica em aberto para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta, às 16h (de Brasília), no The City Ground. Caso a partida termine empatada novamente, a classificação será disputada na prorrogação e, depois, caso necessário, nas penalidades.

📋 Resumo do jogo 

🔵 PORTO 1 x 1 NOTTINGHAM FOREST 🔴

🏆 Competição: Liga Europa
🏟️ Local: Estádio do Dragão
📅 Data: 09 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ William Gomes, aos 11' do 1ºT (Porto)
  • ⚽ Martim Fernandes (contra), aos 13' do 1ºT (Forest)

 

Como foi o jogo

Após iniciar o jogo em cima dos ingleses, o Porto abriu o placar aos 11 minutos. Gabri Veiga recebeu pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro na segunda trave para William Gomes completar e empurrar às redes. Apenas dois minutos depois, o lateral Martim Fernandes foi pressionado e tentou recuar para o Digo Silva, mas tocou com muita força para o goleiro, que não esperava o passe e viu a bola entrar para o Forest empatar com um gol contra.

Na segunda etapa, aos 21, Igor Jesus, ex-Botafogo, chegou a virar a partida pela equipe da Inglaterra, mas o gol acabou anulado após o árbitro detectar um toque no braço do brasileiro no lance em revisão no VAR. Após dois minutos, William Gomes cortou para dentro e bateu rasteiro de esquerda para a linha de fundo.

Próximo jogo

Porto

  • Jogo: Estoril x Porto
  • Data e horário: 12 de março de 2026 (domingo) | 16h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Português
  • Local: Estádio António Coimbra da Mota

 

Nottingham Forest

  • Jogo: Nottingham Forest x Aston Villa
  • Data e horário: 12 de abril de 2026 (domingo) | 10h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Inglês
  • Local: The City Ground

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