Braga e Real Betis ficam no empate pelo jogo de ida das quartas da Liga Europa

A primeira vaga na semifinal da Liga Europa será decidida na Espanha. Nesta quarta-feira, Braga e Real Betis empataram em 1 a 1, no Estádio Municipal de Braga, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Grillitsch marcou para os mandantes, enquanto Cucho Hernández fez o gol dos visitantes.
Situação do confronto
Assim, o duelo será decidido na Espanha. Em caso de novo empate, a partida irá para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.
📝RESUMO DO JOGO
🔴 BRAGA 1 x 1 REAL BETIS 🟢
🏆 Competição: Liga Europa | Quartas de final (ida)
🏟️ Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga (POR)
📅 Data: 8 de abril de 2025 (quarta-feira)
⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Florian Grillitsch, aos 4' do 1ºT (Braga)
- ⚽ Cucho Hernández (P), aos 15' do 2ºT (Real Betis)
Como foi o jogo?
O ritmo do jogo começou acelerado em Portugal. Aos quatro minutos do primeiro tempo, o Braga abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Diego Rodrigues, Girllitsch desviou de calcanhar no primeiro poste balançou as redes. Atrás no placar, o Real Betis foi para cima e tomou conta das ações do jogo. Três minutos depois, Fornals lançou para Cucho Hernández, que bateu forte para empatar. Porém, após análise do VAR, o gol foi anulado.
O Betis continuou pressionando na etapa inicial. Aos 24 minutos, Fornals cruzou para Bartra, que cabeceou forte, mas parou na trave.
A pressão dos espanhóis continuaram no segundo tempo, principalmente após a entrada de Antony. Aos 15 minutos, Ezzalzouli foi derrubado por Gorbi na grande área. Na cobrança de pênalti, Cucho Hernández igualou o marcador. Com o jogo empatado, o Real Betis continuou pressionando, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória.
Próximos jogos
Braga
- Braga x Arouca | 28ª rodada do Camp. Português
- Data e hora: 12/4 (domingo), às 14h (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de Braga, em Braga
Betis
- Osasuna x Betis | 31ª rodada do Camp. Espanhol
- Data e hora: 12/4 (domingo), às 9h (de Brasília)
- Local: Reyno de Navarra, em Pamplona
