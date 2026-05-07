Aston Villa elimina Nottingham Forest e enfrenta o Freiburg na final da Liga Europa

Nesta quinta-feira, no Villa Park, o Aston Villa goleou o Nottingham Forest por 4 a 0 e garantiu sua vaga na final da Liga Europa. Com gols de Watkins, Buendía e McGinn (duas vezes), o time superou a derrota de 1 a 0 sofrida na partida de ida.

Situação do confronto

Com a vitória, o Aston Villa, bicampeão da Liga dos Campeões, despachou o Forest e, agora, enfrenta o Freiburg em busca do seu primeiro título de Europa League. Os alemães eliminaram o Braga, de Portugal, e também querem erguer a taça pela primeira vez.

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Resumo do jogo

ASTON VILLA 4 x 0 NOTTINGHAM FOREST

Competição: Semifinal da Liga Europa (volta)

Local: Villa Park, em Birmingham (Inglaterra)

Data: 07 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Gols

Watkins, aos 36' do primeiro tempo (Aston Villa)

Buendía , aos 12' do segundo tempo (Aston Villa)

McGinn, aos 31' do segundo tempo (Aston Villa)

McGinn, aos 34' do segundo tempo (Aston Villa)

Como foi o jogo?

O Aston Villa inaugurou o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda e dentro da grande área, Buendía passou pelos marcadores, foi para linha de fundo e cruzou rasteiro. De perna canhota, Watkins finalizou alto para estufar as redes.

O segundo gol do time da casa saiu aos 12 minutos da etapa complementar, de pênalti. Nikola Milenkovic derrubou Pau Torres dentro da grande área, e a arbitragem assinalou a penalidade. Na cobrança, Buendía, de canhota, deslocou Ortega.

Os mandantes ampliaram aos 31 minutos, com McGinn. O escocês, dentro da grande área, recebeu lindo passe de Watkins e bateu rasteiro, no canto direito, sem chances para Ortega. Pouco depois, aos 34, McGinn voltou a marcar após receber assistência de Morgan Rogers.

Próximos jogos

Aston Villa

Burnley x Aston Villa (Campeonato Inglês)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)

Local: Turf Moor

Nottingham Forest

Nottingham Forest x Newcastle (Campeonato Inglês)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 10h (de Brasília)

Local: The City Ground

WE ARE EUROPA LEAGUE FINALISTS 😤 pic.twitter.com/x7fgl9XUDa — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 7, 2026

Freiburg vira confronto contra o Braga e está na final

Do outro lado do chaveamento, o Freiburg venceu o Braga por 3 a 1 e virou o confronto, já que haviam perdido por 2 a 1 na partida de ida. Os alemães marcaram com Kubler (duas vezes) e Manzambi, já os portugueses descontaram com Pau Victor.