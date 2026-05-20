Aston Villa bate Freiburg e conquista a Liga Europa pela primeira vez

Pela primeira vez em sua história, o Aston Villa conquistou a Liga Europa na tarde desta quarta-feira. Na decisão, disputada em Istambul, o time inglês bateu o Freiburg por 3 a 0.

Com o título, o Aston Villa garantiu sua classificação à próxima Champions e o técnico Unai Emery assegurou o penta da Liga Europa, já que também foi campeão por Sevilla (três vezes) e Villarreal.

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Resumo do jogo

FREIBURG 0 x 3 ASTON VILLA

Competição: Final da Liga Europa

Local: Estádio Tüpraş Stadyumu, em Istambul (Turquia)

Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Gols

Youri Tielemans, aos 40' do primeiro tempo (Aston Villa)

Emiliano Buendía , aos 48' do primeiro tempo (Aston Villa)

Morgan Rogers, aos 13' do segundo tempo (Aston Villa)

Como foi o jogo?

O Aston Villa saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo. Em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Morgan Rogers descolou lançamento na medida para Tielemans pegar de primeira e colocar o time inglês em vantagem.

Oito minutos depois, o Aston Villa ampliou a diferença em Istambul. Buendía recebeu de McGinn, ajeitou o corpo e finalizou no ângulo para anotar o segundo.

Na etapa complementar, o Aston Villa chegou ao terceiro gol. Aos 13 minutos, Rogers apareceu na área para escorar cruzamento de Buendía e liquidar a fatura.

Próximos jogos

Aston Villa

Manchester City x Aston Villa (Campeonato Inglês - 38ª rodada)

Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 12h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)