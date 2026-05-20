Aston Villa bate Freiburg e conquista a Liga Europa pela primeira vez

Pela primeira vez em sua história, o Aston Villa conquistou a Liga Europa na tarde desta quarta-feira. Na decisão, disputada em Istambul, o time inglês bateu o Freiburg por 3 a 0.
Com o título, o Aston Villa garantiu sua classificação à próxima Champions e o técnico Unai Emery assegurou o penta da Liga Europa, já que também foi campeão por Sevilla (três vezes) e Villarreal.
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Resumo do jogo
FREIBURG 0 x 3 ASTON VILLA
Competição: Final da Liga Europa
Local: Estádio Tüpraş Stadyumu, em Istambul (Turquia)
Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Gols
Youri Tielemans, aos 40' do primeiro tempo (Aston Villa)
Emiliano Buendía , aos 48' do primeiro tempo (Aston Villa)
Morgan Rogers, aos 13' do segundo tempo (Aston Villa)
Como foi o jogo?
O Aston Villa saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo. Em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Morgan Rogers descolou lançamento na medida para Tielemans pegar de primeira e colocar o time inglês em vantagem.
Oito minutos depois, o Aston Villa ampliou a diferença em Istambul. Buendía recebeu de McGinn, ajeitou o corpo e finalizou no ângulo para anotar o segundo.
Na etapa complementar, o Aston Villa chegou ao terceiro gol. Aos 13 minutos, Rogers apareceu na área para escorar cruzamento de Buendía e liquidar a fatura.
Próximos jogos
Aston Villa
Manchester City x Aston Villa (Campeonato Inglês - 38ª rodada)
Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 12h (de Brasília)
Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)