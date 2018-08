Sorteio da Liga coloca reencontro de CR7 com United e PSG x Liverpool

Nesta quinta-feira, a Uefa, entidade máxima do futebol europeu sorteou os grupos da Liga dos Campeões. As chaves ficaram marcadas por reencontros e um duelo particular entre Neymar e Salah. O Grupo C é o chamado “Grupo da Morte”, com Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool e Estrela Vermelha. A Juventus, de Cristiano Ronaldo pegará o Manchester United. Assim, o gajo reencontrará seu ex-clube.

O primeiro sorteado da tarde foi o PSG, de Neymar, que das mãos do brasileiro Kaká e do uruguaio Diego Forlán foi destinado ao Grupo C da competição. Nesta chave, um reencontro será marcado: Cavani irá duelar diante do Napoli, clube com o qual se destacou antes de ir para o time da capital francesa.

Literalmente, este será o “Grupo da Morte”, pois o Liverpool, dirigido por Jurgen Klopp também está na chave. Dessa forma, Neymar e Salah irão travar um duelo particular. Além disso, Roberto Firmino se encontrará com companheiros de Seleção Brasileira. O Estrela Vermelha fecha a chave.

Atual tricampeão da Champions, o Real Madrid foi para o Grupo G, ao lado da Roma, que caiu na semifinal para o Liverpool. CSKA Moscou e Viktoria Plzen serão os outros adversários dos blancos.

Um dos grandes favoritos a faturar o torneio, o Barcelona, de Lionel Messi está no Grupo B. Junto dos catalães está o Tottenham, do brasileiro Lucas. Fecham esta chave PSV e a Inter de Milão, que volta a competição nesta temporada.

O Manchester City, de Pep Guardiola, se deu bem no sorteio. Ao lado dos Citzens estão o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Lyon e o Hoffenheim, time alemão que disputa pela segunda vez na história a competição.

A chave mais fraca da competição ficou com o Grupo D, composto por Lokomotiv Moscou, atual campeão russo, Porto, Schalke 04 e Galatasaray.

Definidos os chaveamentos, a fase de grupos terá início no dia 18 de setembro, e se encerrará em 11 de dezembro. A grande final será disputada em Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, do Atlético.

Confira os grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Monaco e Clube Brugge

Grupo B: Barcelona, Tottenham, PSV e Inter de Milão

Grupo C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool e Estrela Vermelha

Grupo D: Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke 04 e Galatasray

Grupo E: Bayern de Munique, Benfica, Ajax e AEK Atenas

Grupo F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon e Hoffenheim

Grupo G: Real Madrid, Roma, CSKA Moscou e Viktoria Plzen

Grupo H: Juventus, Manchester United, Valencia e Young Boys