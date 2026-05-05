Universidad Católica-CHI x Cruzeiro pela Libertadores: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visita o Universidad Católica, do Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida válida pelo grupo D será realizada no estádio San Carlos de Apoquindo, a partir das 23h (de Brasília).

A delegação do Cruzeiro já está a caminho do Chile! 🦊 👕 We Basic 📸 @gustavomjpeg / Cruzeiro pic.twitter.com/IPhYLDbe5S — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 4, 2026

Onde assistir Universidad Católica x Cruzeiro?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Como chegam?

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação do grupo D, com seis pontos, e busca a primeira vitória contra a Universidad Católica nesta fase de grupos. Também com seis pontos, o clube chileno é líder do grupo, por conta dos critérios de desempate.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge

Universidad Católica: Bernedo; Arancibia, Díaz, Ampuero e Mena; Jhojan Valencia, Montes, Cristian Cuevas, Giani e Zuqui; Zampedri.

Técnico: Daniel Oscar Garnero

Arbitragem

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Richard Ortíz (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: David Rodríguez (COL)

Ficha Técnica

Confronto: Universidad Católica x Cruzeiro

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (4ª Rodada)

Data e horário: Quarta, 06 de maio de 2026, às 23h (de Brasília)

Local: San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI)

Transmissão: ESPN e Disney+