Trave e goleiros garantem 0 a 0 entre Independiente e River Plate

Independiente e River Plate não passaram do 0 a 0 na noite dessa quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas, engana-se quem imagina que o clássico argentino tenha sobrado jogadas ríspidas e faltado com a parte técnica. Na verdade, os goleiros e as traves foram os principais personagens do confronto, que será reeditado dia 2 de outubro, dessa vez no Monumental de Nuñez, casa do River.

O estádio Rojo, que recebe justamente o nome da maior competição continental, esteve lotado e pulsante, como de costume. Mesmo assim, foram os visitantes que partiram para a pressão inicial.

Os primeiros 20 minutos foram dominados pelos Millonarios, que só não abriram o placar graças a Campaña, goleiro do Independiente. A resposta dos mandantes foi incisiva. Meza arriscou chute colocado, no ângulo, e acertou a trave de Armani. Daí para frente, a partida se tornou um verdadeiro lá e cá até o intervalo.

Na segunda etapa, os responsáveis pela eliminação do Santos na fase anterior voltaram melhor. E aí, de novo a trave atrapalhou. Dessa vez, Gastón foi quem teve de se lamentar depois de acertar o poste em batida seca, de frente para o gol.

Quando não era a trave, lá estava Armani. Gigliotti que o diga. O centroavante escorou cruzamento já dentro da pequena área e viu o goleiro do River Plate executar uma defesa espetacular.

Nesse ritmo alucinante, o jogo transcorreu até o fim, sempre com muita imprevisibilidade, com chances para os dois lados. Porém, ninguém conseguiu balançar as redes.

Vale lembrar que na Copa Libertadores da América, o gol fora de casa segue sendo critério de desempate, ou seja, caso o Independiente marque na volta, o River será obrigado a vencer no tempo normal se quiser ir às semifinais.