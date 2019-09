San Lorenzo vence e cola no Palmeiras; Cerro deixa Galo em situação difícil

O San Lorenzo conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. Jogando no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, a equipe argentina aproveitou a vantagem numérica para vencer o Junior Barranquilla por 1 a 0, com gol de Román Martínez, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F do torneio, a chave do Palmeiras.

Sem muita criatividade no setor da criação, as duas equipes fizeram um primeiro tempo de poucas finalizações. A única chegada de certo perigo, inclusive, veio em uma confusão na área em que Rentería bateu para grande defesa de Viera, que salvou o Junior Barranquilla.

Nos primeiros 45 minutos iniciais, o lance mais importante nasceu de uma agressão. Gabriel Fuentes deu uma cotovelada em Pérez e o árbitro não pensou duas vezes em expulsar o lateral do Junior Barranquilla de forma direta.

Ainda assim, a partida ficou monótona até começo do segundo tempo, quando a energia do estádio caiu. Depois de 10 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar, com as duas equipes mais agressivas. Em um duelo aberto, melhor para o San Lorenzo, que garantiu a vitória por 1 a 0 em bela jogada do veterano Román Martínez.

Com o resultado, o San Lorenzo chega aos quatro pontos e assume a segunda colocação do Grupo F, liderado pelo Palmeiras, com seis e 100% de aproveitamento. O Junior Barranquilla, por sua vez, segue sem pontuar e fica na última colocação. O Melgar é o terceiro, com um ponto.

O San Lorenzo volta aos gramados pela competição apenas no dia dois de abril, quando recebe o Palmeiras, novamente no Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, às 19h15 (de Brasília). Na mesma data, mas às 21h30 (de Brasília), o Junior Barranquilla busca a primeira vitória diante do Melgar, no Estádio Monumental da UNSA, em Arequipa, no Peru.

Cerro bate o Zamora e deixa Galo em situação complicadíssima

O Cerro Porteño conquistou sua segunda vitória na Copa Libertadores. Jogando em casa, no Estádio General Pablo Rojas, a equipe paraguaia dominou o Zamora, da Venezuela, e venceu por 2 a 1, com dois gols do veterano Haedo Valdez. Guillermo Paiva fez o tento solitário dos venezuelanos.

Com o resultado, o Cerro chega aos seis pontos e assume a liderança do Grupo E nos critérios de desempate, já que o Nacional, do Uruguai, tem a mesma pontuação e fica em segundo. Após perder para os uruguaios nessa terça-feira, o Atlético-MG fica em situação delicadíssima. A equipe de Levir Culpi ocupa o último lugar, sem pontos, ao lado do Zamora.