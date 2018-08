Romero contesta expulsão de Gabriel e avisa: “Estamos vivos”

O atacante Ángel Romero foi outro a não poupar críticas à atuação do árbitro Wilmar Roldán, da Colômbia, na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Colo-Colo, na quarta-feira. Inconformado com o critério adotado para a expulsão de Gabriel, no começo do segundo tempo, ele detonou a postura do juiz no estádio Monumental.

“Sabíamos que íamos encontrar dificuldades, mas a gente se prepara para isso. O que mais me chamou a atenção foi o juiz. O Gabriel fez duas faltas, tomou dois amarelos, enquanto os jogadores deles não tomaram. Mas estamos vivos, lá temos que jogar bola, como tentamos jogar aqui”, disse o paraguaio.

Para Romero, o Timão teve méritos ao conseguir segurar a pressão dos donos da casa com um jogador a menos, algo que só foi possível pela consciência geral do elenco que a decisão não se daria necessariamente nos 90 minutos disputados em território chileno.

“Sabíamos que o Colo-Colo ia ser difícil, jogando em casa, com sua torcida, jogando um mata-mata de Libertadores após 11 anos. Mas são dois jogos, sabíamos bem disso, que temos a decisão em casa, e fomos bastante inteligentes nesse sentido. Ficar com um homem a menos pesou um pouco, Colo-Colo tem jogadores de muita experiência, mas estamos vivos”, concluiu.

Os dois times voltam a se enfrentar apenas no final deste mês, em duelo marcado para o dia 29 de agosto, na Arena Corinthians. Com o resultado desta noite, o Alvinegro precisa ganhar por dois gols de diferença para não depender dos pênaltis na busca pela vaga. Empate ou vitória mínima com gol do Colo-Colo (2 a 1, 3 a 2…) dão a classificação aos chilenos.

Enquanto o segundo embate não acontecesse, os comandados de Osmar Loss seguem sua caminhada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O próximo rival, por sinal, é o mesmo nos dois torneios. O time enfrenta a Chapecoense, no domingo, pelos pontos corridos, e, na quarta-feira, pelo mata-mata, ambas as vezes na Arena Condá.