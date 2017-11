Presidente do Lanús rebate gremistas: “Claramente não foi pênalti”

O clima para o segundo jogo da decisão da Libertadores entre Grêmio e Lanús esquentou. Se antes da primeira da partida os presidentes dos dois clubes concederam entrevistas amistosas, depois dela eles mostram nervosismo e acusações.

No desembarque em aeroporto de Buenos Aires (ARG), o presidente do Lanús, Nicolás Russo, não poupou críticas ao técnico Renato Portaluppi e disse que o time gremista deveria ter dois jogadores expulsos. “A verdade é que Renato é um ‘cirqueiro’, gosta de circo. Eu olhei as imagens e diria que Edílson teria que ter recebido amarelo e não jogar aqui. Jailson tinha que ter sido expulso e Geromel tinha que ter sido expulso. Os dois deveriam ter sido expulsos antes do gol e estariam em condições inferiores”, afirmou Russo.

O presidente do clube grená também comentou que os gaúchos estão tentando condicionar a arbitragem e falou sobre o pênalti não marcado pela arbitragem a favor do Grêmio no último lance da partida. “O pênalti eu vi e não foi pênalti. Claramente não foi pênalti. Simplesmente buscam condicionar a partida seguinte, nada mais que isso”, ressaltou.

A visão gremista é bem diferente. Após o duelo, os jogadores do Grêmio deixaram o gramado revoltados, criticando a arbitragem. Em coletiva após a partida, o técnico Renato Portaluppi questionou o uso do árbitro de vídeo. “É inadmissível. O Stevie Wonder não precisaria do vídeo para marcar o pênalti. A realidade é essa. Se Conmebol colocou o vídeo e todos concordaram com isso, a pergunta que eu faço é: por que não foi usado o vídeo? Essa é a pergunta que quero saber porque foi um pênalti legítimo e a gente poderia ampliar a nossa vantagem. Só essa pergunta e não vou mais falar de arbitragem porque não cabe a mim”, disse.

Para o confronto na Argentina, o Grêmio atua por dois resultados: vitória ou empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, a partida vai para prorrogação e, caso ninguém marque, será decidida nos pênaltis. O segundo jogo ocorre na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG).